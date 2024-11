Sem Brasileirão na TV: veja qual jogo será exibido na Globo nesta quarta (20)

Oito jogos movimentam a 34ª rodada do Brasileirão nesta quarta-feira (20), mas nenhum com transmissão da Globo. Na TV aberta, será exibido a partida entre Palmeiras e Corinthians, pela final do Paulistão Feminino, às 15h30, apenas para o estado de São Paulo.

Único jogo do horário das 21h30 nesta quarta-feira, Atlético-MG x Botafogo, na Arena MRV, terá transmissão do sportv. No mesmo horário, a Globo exibe a novela "Mania de Você" e o programa "Falas Negras". As outras sete partidas do dia serão exibidas no Premiere.

O segundo jogo da final do Campeonato Paulista Feminino, entre Palmeiras e Corinthians, ocorre no estádio Brinco de Ouro da Princesa. A decisão terá narração de Natália Lara, com comentários de Alline Calandrini e Caio Ribeiro. No duelo de ida, o Alvinegro venceu por 1 a 0.

Por conta do feriado do Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, o Brasileirão terá jogos em horários diferentes nesta quarta-feira. Cruzeiro e Corinthians se enfrentam às 11h, na Neo Química Arena. Três jogos ocorrem às 16h30, um às 18h, dois às 19h, além de Atlético-MG x Botafogo, às 21h30.

Jogos da 34ª rodada do Brasileirão

Quarta-feira (20)

Corinthians x Cruzeiro - 11h

Red Bull Bragantino x São Paulo - 16h30

Athletico Paranaense x Atlético-GO - 16h30

Criciúma x Vitória - 16h30

Bahia x Palmeiras - 18h

Grêmio x Juventude - 19h

Cuiabá x Flamengo - 19h

Atlético-MG x Botafogo - 21h30

Quinta-feira (21)

Vasco x Internacional - 20h

Sexta-feira (22)

Fluminense x Fortaleza - 21h30