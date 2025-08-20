André Hernan deixa UOL, mas será repórter de outros dois canais
Jornalista já teve passsagem pela Globo
André Hernan não faz mais parte do grupo de jornalistas do UOL. O repórter anunciou sua saída na tarde desta quarta-feira (20), e segue rumo aos canais digitais da ESPN, conforme antecipado anteriormente pelo Lance!. O profissional não terá exclusividade do canal esportivo da Disney.
- Gostaria de agradecer imensamente o carinho e o respeito que o UOL sempre teve comigo. Hoje deixo a casa para seguir num novo projeto. Foi um prazer poder trabalhar na Coluna Mercado da Bola, no Zona Mista do Hernan e no De Primeira com meus irmãos PVC e Luiza Oliveira - escreveu em seu perfil no X.
Além do trabalho na ESPN, Hernan seguirá atuando na Amazon Prime Video como repórter nas transmissões dos jogos do Brasileirão e da Copa do Brasil. Formado na Universidade São Judas, o jornalista de 44 anos, no entanto, deixará o portal "UOL", onde atuava desde setembro de 2022.
No Prime Video, Hernan é um dos principais repórteres ao lado de Mauro Naves, e esteve no Allianz Parque para transmissão de Palmeiras x Corinthians, na Copa do Brasil, na última quarta-feira (6).
XSports, o novo canal aberto da ESPN
A ESPN, pertencente ao Grupo Disney, estabeleceu parceria com o Grupo Kalunga para lançar o X-Sports, novo canal esportivo gratuito na televisão aberta do Brasil.
O X-Sports utilizará a infraestrutura da Ideal TV para suas operações e transmitirá conteúdo esportivo 24 horas por dia, formato inédito na televisão aberta brasileira. Os telespectadores da Grande São Paulo poderão acessar o canal pelo sinal 32 UHF digital, enquanto o restante do país poderá sintonizá-lo via antenas parabólicas digitais ou operadoras de TV por assinatura.
