André Hernan deixa UOL, mas será repórter de outros dois canais

André Hernan não faz mais parte do grupo de jornalistas do UOL. O repórter anunciou sua saída na tarde desta quarta-feira (20), e segue rumo aos canais digitais da ESPN, conforme antecipado anteriormente pelo Lance!. O profissional não terá exclusividade do canal esportivo da Disney.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Gostaria de agradecer imensamente o carinho e o respeito que o UOL sempre teve comigo. Hoje deixo a casa para seguir num novo projeto. Foi um prazer poder trabalhar na Coluna Mercado da Bola, no Zona Mista do Hernan e no De Primeira com meus irmãos PVC e Luiza Oliveira - escreveu em seu perfil no X.

André Hernán se despede de companheiros do UOL e assume nova função na ESPN (Foto: Reprodução)

Além do trabalho na ESPN, Hernan seguirá atuando na Amazon Prime Video como repórter nas transmissões dos jogos do Brasileirão e da Copa do Brasil. Formado na Universidade São Judas, o jornalista de 44 anos, no entanto, deixará o portal "UOL", onde atuava desde setembro de 2022.

continua após a publicidade

No Prime Video, Hernan é um dos principais repórteres ao lado de Mauro Naves, e esteve no Allianz Parque para transmissão de Palmeiras x Corinthians, na Copa do Brasil, na última quarta-feira (6).

➡️ Sormani defende Vanderlei Luxemburgo em time do Brasileirão

XSports, o novo canal aberto da ESPN

A ESPN, pertencente ao Grupo Disney, estabeleceu parceria com o Grupo Kalunga para lançar o X-Sports, novo canal esportivo gratuito na televisão aberta do Brasil.

continua após a publicidade

O X-Sports utilizará a infraestrutura da Ideal TV para suas operações e transmitirá conteúdo esportivo 24 horas por dia, formato inédito na televisão aberta brasileira. Os telespectadores da Grande São Paulo poderão acessar o canal pelo sinal 32 UHF digital, enquanto o restante do país poderá sintonizá-lo via antenas parabólicas digitais ou operadoras de TV por assinatura.