Vivian Guglielmetti, esposa de Robson de Sousa, o Robinho, defende a inocência do marido, após oito meses da prisão do mesmo. Em entrevista exclusiva ao Metrópoles, ela afirma que o companheiro foi vítima de perseguição na Itália, lugar onde foi condenado por estupro coletivo ocorrido em janeiro de 2013, quando atuava pelo Milan.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) homologou a condenação italiana, em março deste ano, e Robinho passou a cumprir pena no Brasil. Um habeas corpus impetrado pela defesa do ex-jogador no Supremo Tribunal Federal (STF) tenta reverter a prisão. O placar do julgamento, neste momento, está em 5 votos a 1 para manter Robinho detido.

Aspas de Vivian

Vivian, de 40 anos, decidiu falar, enquanto os ministros analisam o recurso. Acompanhada do advogado e de dois amigos, a esposa de Robinho se pronunciou pela primeira vez sobre o caso:

- Eu poderia estar em qualquer lugar hoje com os meus três filhos, sem querer saber desta história. Não, eu estou aqui. Eu vou lutar pela minha família, pelo meu casamento, pelos meus filhos. As minhas questões pessoais de marido e mulher, resolvi lá atrás. O erro foi a traição. Eu fui traída e hoje ridicularizada mundialmente. Mas escolhi lutar pela verdade -, afirma.

- É muito difícil para mim, por tudo isso que tem acontecido. É tudo muito pesado para nós. [Falo] pela honra da minha família, pela nossa dignidade, para a gente poder andar de cabeça erguida pela rua -, acrescenta.

Vivian é categórica ao dizer que acredita na versão do marido, mesmo após a conclusão da investigação e a condenação transitada em julgado. Diante das milhares de páginas do processo e de documentos que juntou durante mais de uma década, ela diz ter estudado cada uma das folhas e garante:

- Ninguém no Brasil sabe mais desse caso que eu -, disse com ênfase.

Após Robinho assumir a traição, Vivian decidiu perdoá-lo. Em depoimento, o ex-jogador confirmou que ele e os amigos participaram de uma orgia, mas que teria havido consentimento por parte da mulher. Desde então, a esposa do ex-jogador dedica-se a provar que ele foi acusado injustamente.

