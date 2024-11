Ex-Flamengo aconselha Neymar a não voltar ao Brasil: ‘Vai desanimar de tão feio’

Se recuperando de mais uma lesão na carreira, Neymar tem sido especulado de volta no futebol brasileiro nos últimos dias. Recém-promovido à Série A, o Santos teria planos para tentar repatriar o craque. Contudo, para o ex-jogador Emerson Sheik, o retorno do atacante ao Brasil não seria bom para o atleta.

- Eu acho que ele não volta para o Brasil agora. Inclusive, meu conselho para ele seria não voltar nesse momento. Ele tem um compromisso com os árabes e tem que honrar. E depois disso, se eu fosse ele, tentaria um clube maior pensando em um futebol moderno, mais competitivo, pensando em Copa do Mundo - começou Sheik, durante o programa "Arena SBT".

- Aqui no Brasil, o Neymar vai pegar a bola, olhar para o lado, vai ver o "Joãozinho" e falar: "Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui?". Vai para a Europa, ele vai para o lugar que quiser. Acho que o nível dele aqui cairia muito. Ele vai desanimar aqui no Brasil de tão feio que é o futebol aqui - completou o ex-jogador, que defendeu Flamengo, Corinthians, Fluminense e Botafogo.

A especulação sobre o retorno de Neymar ao Santos começou após a informação do jornalista César Luis Merlo. Especialista em mercado de transferências, o repórter afirmou que o craque tem negociação encaminhada com o Peixe. O staff do jogador, no entanto, negou qualquer acerto com o clube paulista.

Santos de volta à Série A

O possível retorno de Neymar à Vila Belmiro pode ocorrer no ano em que o Peixe regressará à primeira divisão do futebol nacional. Na segunda-feira (11), a equipe garantiu o acesso à Série A do Brasileirão, e o título veio cinco dias depois, após o empate do Novorizontino com o Paysandu.

