Torcedores do Flamengo se animam com atitude de ex-Fluminense: 'Sonho'

Flamengo e Fluminense nutrem uma rivalidade histórica que movimenta o estado do Rio de Janeiro. Nesta quarta-feira (26), a atitude de um jogador criado nas Laranjeiras animou muitos rubro-negros nas redes sociais.

O volante Wendel, que já teve negociações com o Flamengo e foi revelado pelo Fluminense, respostou uma foto do seu filho embarcando para Lima, onde o Rubro-Negro vai disputar a final da Libertadores com o Palmeiras. Atualmente, o meio-campista atua no Zenit, da Rússia.

Na legenda da foto republicada pelo cria do Tricolor Carioca, tem até uma mensagem de apoio ao time comandado por Filipe Luís.

- Seus sonhos sempre serão os nossos, te amamos meu filho. Rumo ao Tetra♥️🖤 - publicou Mariana Ramos, esposa de Wendel.

Nas redes sociais, muitos torcedores do Flamengo se animaram com a postagem do ex-Fluminense. Muitos rubro-negros gostariam de ver Wendel de preto e vermelho no futuro. Veja a publicação e os comentários abaixo:

Veja reação dos torcedores do Flamengo com a postagem do ex-Fluminense

Negociação frustrada com o Botafogo

Nem Flamengo, nem Fluminense. Em 2025, Wendel esteve muito perto de vestir a camisa de outro clube carioca: o Botafogo. O meia chegou a ser anunciado nas redes sociais, mas a negociação com o Zenit melou.

Apesar de a equipe alvinegra e o Zenit terem firmado um acordo para a transferência, a transação não foi concretizada devido às sanções econômicas que a Rússia sofre por causa da invasão à Ucrânia.

Apesar da animação dos torcedores do Flamengo, tirar o cria do Fluminense não é tarefa fácil. O jogador tem sido o principal destaque do Zenit na Rússia junto com Luiz Henrique, da Seleção Brasileira. Ambos são formados nas categorias de base do Tricolor das Laranjeiras e já estiveram na mira do Rubro-Negro.