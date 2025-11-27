Torcedores do Flamengo se animam com atitude de ex-Fluminense: 'Sonho'
Jogador já teve negociações com o Rubro-Negro
- Matéria
- Mais Notícias
Flamengo e Fluminense nutrem uma rivalidade histórica que movimenta o estado do Rio de Janeiro. Nesta quarta-feira (26), a atitude de um jogador criado nas Laranjeiras animou muitos rubro-negros nas redes sociais.
Flamengo ou Palmeiras? Luxa crava campeão da Libertadores: ‘Acostumados’
Fora de Campo
Repórter da Globo agredida entre torcedores do Flamengo se pronuncia: ‘Muito triste’
Fora de Campo
Flamengo ou Palmeiras? Francês do Real Madrid escolhe lado na final
Futebol Internacional
O volante Wendel, que já teve negociações com o Flamengo e foi revelado pelo Fluminense, respostou uma foto do seu filho embarcando para Lima, onde o Rubro-Negro vai disputar a final da Libertadores com o Palmeiras. Atualmente, o meio-campista atua no Zenit, da Rússia.
➡️Flamengo ou Palmeiras? Luxa crava campeão da Libertadores: 'Acostumados'
Na legenda da foto republicada pelo cria do Tricolor Carioca, tem até uma mensagem de apoio ao time comandado por Filipe Luís.
- Seus sonhos sempre serão os nossos, te amamos meu filho. Rumo ao Tetra♥️🖤 - publicou Mariana Ramos, esposa de Wendel.
Nas redes sociais, muitos torcedores do Flamengo se animaram com a postagem do ex-Fluminense. Muitos rubro-negros gostariam de ver Wendel de preto e vermelho no futuro. Veja a publicação e os comentários abaixo:
Veja reação dos torcedores do Flamengo com a postagem do ex-Fluminense
Negociação frustrada com o Botafogo
Nem Flamengo, nem Fluminense. Em 2025, Wendel esteve muito perto de vestir a camisa de outro clube carioca: o Botafogo. O meia chegou a ser anunciado nas redes sociais, mas a negociação com o Zenit melou.
Apesar de a equipe alvinegra e o Zenit terem firmado um acordo para a transferência, a transação não foi concretizada devido às sanções econômicas que a Rússia sofre por causa da invasão à Ucrânia.
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Apesar da animação dos torcedores do Flamengo, tirar o cria do Fluminense não é tarefa fácil. O jogador tem sido o principal destaque do Zenit na Rússia junto com Luiz Henrique, da Seleção Brasileira. Ambos são formados nas categorias de base do Tricolor das Laranjeiras e já estiveram na mira do Rubro-Negro.
- Matéria
- Mais Notícias