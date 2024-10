Rivaldo crava protagonista da Seleção Brasileira sem Vinícius Júnior

Rivaldo, pentacampeão com a Seleção Brasileira. (Foto: Reprodução)







Publicada em 10/10/2024

A Seleção Brasileira enfrenta o Chile nesta quinta-feira (5), em Santiago, em busca de uma vitória para deixar para trás a fase ruim e engatar na competição. Rivaldo, em entrevista à Betfair, analisou os próximos confrontos e elegeu quem será o protagonista da equipe de Dorival sem Vinícius Júnior.

No momento, o Brasil ocupa a quinta colocação do torneio qualificatório para a Copa do Mundo dos EUA 2026. E segundo a análise do pentacampeão mundial, a Seleção tem demonstrado altos e baixos desde o fim da Copa de 2022. O retrospecto é de sete vitórias, seis empates e cinco derrotas, o que, para Rivaldo, revela o quanto é necessário voltar a jogar bem e vencer as partidas.

– É importante vencer o Chile. Teoricamente é um jogo fácil, mas o Brasil ainda não achou a melhor forma de jogar. Isso cria muita desconfiança pela situação da tabela da competição, então nada melhor do que jogar bem essa partida, mesmo considerando todos os desfalques que temos. O grupo precisa dar seu 100% dentro de campo, para vencer não só o Chile, mas os dois jogos dessa janela. O Brasil precisa dessas vitórias para dar um pouco de tranquilidade na tabela e melhorar o aproveitamento nos jogos.

Para o ex-jogador, Dorival Júnior ainda não tem a sua seleção ideal. O treinador tem sofrido com cortes por lesões e ainda não tem uma base bem definida. Além disso, Rivaldo analisou os próximos duelos, contra Chile e Peru.

– São duas seleções teoricamente fracas, o Chile está jogando mal e o Peru está em último na tabela das Eliminatórias. Então, temos que entrar bem e trazer boas vitórias. Dá para testar mais alguns nomes, com esses jogadores que foram recém convocados, ainda mais pela situação do Brasil, precisando de peças novas. O Dorival ainda não tem a sua seleção ideal e isso fica claro vendo os últimos jogos. Ele tem uma base, mas ainda tem muitos nomes que podem ser testados. E para os jogadores que foram convocados, se entrarem, precisam mostrar que têm condições de se manter dentro da Seleção Brasileira.

O pentacampeão também avaliou qual jogador poderá assumir o protagonismo da Seleção Brasileira com a ausência de Vini Júnior, que foi cortado por conta de uma lesão cervical.

– Vejo que sem o Vini jogando, o Dorival precisa começar com o Raphinha. Acredito demais nele, vem fazendo um início de temporada muito bom no Barcelona e pode assumir essa responsabilidade que fica sobre o Vinícius. É um jogador que tem feito gols e que gosta de buscar o gol. Seu chute de fora da área é muito forte e sempre está pensando em fazer mais pelas equipes que joga. Acho que vai ser muito importante para esses dois jogos, ainda mais sem a presença de Vinícius. - disse à Betfair.

O Brasil entra em campo contra a seleção chilena a partir das 21h (de Brasília), no Estádio Nacional de Chile.