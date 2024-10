Paul McCartney "rivalizou" com Seleção Brasileira por fãs (Foto: Reprodução/Instagram)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 10/10/2024 - 13:37 • Santiago (CHI)

Chile e Brasil se enfrentam nesta quinta-feira (10), às 21h (de Brasília), em partida válida pela 9ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. Ao lado da Seleção, o cantor Paul McCartney também está em Santiago, capital chilena.

➡️ Chile x Brasil: onde assistir e horário da partida pelas Eliminatórias

A Seleção Brasileira e o cantor inglês estão hospedados no mesmo hotel. Na noite de quarta-feira (9), um grande grupo de pessoas ficaram na porta do local de hospedagem em que a equipe de Dorival Jr. está, mas não para ver os jogadores, e sim Paul McCartney.

Paul McCartney fará um show em Santiago nesta sexta-feira (11), um dia depois da partida do Brasil contra o Chile, pelas Eliminatórias. A delegação brasileira chegou na capital chilena nesta quarta e ao chegar no hotel se deparou com os fãs do cantor.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A vitória contra o Chile é crucial pela necessidade urgente de resultados nas Eliminatórias. O Brasil precisa pontuar para garantir sua posição na zona de classificação para a Copa do Mundo. A Seleção ocupa atualmente o 5º lugar, com 10 pontos, oito a menos que a líder Argentina. O Chile, 9º colocado com 5 pontos, vem de uma derrota em casa para a Bolívia.