Jornalistas analisam grupos e cravam classificados na Libertadores

O sorteio da Libertadores da América aconteceu nesta segunda-feira (17) e definiu os grupos dos brasileiros na competição. Durante dinâmica, os jornalistas Bruno Formiga e Jorge Iggor analisaram os oito grupos da Libertadores e apontaram quem são os favoritos a alcançar a tão sonhada classificação para as oitavas de final.

No grupo A, não houve discordância. Para a dupla, Botafogo e Estudiantes sairão classificados. Já no grupo B, o consenso não veio facilmente, divididos entre Barcelona de Guayaquil e Independiente del Valle, o River Plate foi a única certeza de classificação para os jornalistas. Na análise, a eliminação do Corinthians parece ter pesado a favor do Barcelona, que acabou sendo o escolhido para avançar a próxima fase.

Poupando tempo de discussão, Flamengo e LDU se destacaram como grandes favoritos no grupo C. Enquanto São Paulo e Libertad se sobrepuseram no D.

Para a dupla de jornalistas, o Brasil não vai decepcionar na fase de grupos da Libertadores. Fortaleza, Internacional, Bahia e Palmeiras devem se classificar em seus respectivos grupos. Sendo assim, na opinião de Bruno Formiga e Jorge Iggor nenhum clube brasileiro ficará de fora do mata-mata.

Jornalistas apontam favoritos à classificação na fase de grupos da Libertadores

A: Botafogo e Estudiantes

B: River Plate e Barcelona de Guayaquil

C: Flamengo e LDU

D: São Paulo e Libertad

E: Racing e Fortaleza

F: Inter e Bahia

G: Palmeiras e Bolívar

H: Olímpia e Vélez

Sendo assim, os clubes classificados para o mata-mata da Libertadores na opinião dos jornalistas da TNT Sports seriam: Botafogo, Estudiantes, River, Barcelona, São Paulo, Libertar, Racing, Fortaleza, Inter, Bahia, Palmeiras, Bolívar, Olímpia e Vélez.