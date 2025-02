Uma das principais vozes relacionadas a Champions League no Brasil, Bruno Formiga renovou seu contrato com a TNT Sports nesta semana. O anúncio oficial será realizado por meio das redes sociais do grupo. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o comentarista explicou a motivação por trás dessa decisão.

Formado desde 2006 como jornalista, Formiga está na mesma emissora há 11 anos. Com a renovação, a TNT Sports mantém o comunicador por mais uma temporada de transmissões e programas.

— Foi um momento muito especial, difícil e delicado por questões pessoais. Profissionalmente, eu nunca tive dúvidas. É o lugar que fui melhor tratado, com as melhores oportunidades e que abriu minhas portas. Uma gratidão imensa a TNT, ainda na minha experiência de Esporte Interativo — disse Formiga, sobre a decisão de renovar.

Contudo, o jornalista revelou que foi uma decisão única na sua carreira, visto que o processo de renovação aconteceu forma diferente em comparação aos outros vínculos entre ele e TNT Sports. Nesse sentido, Formiga assume que recebeu propostas do mercado de mídia esportiva:

— Foi uma renovação diferentes das outras. Normalmente nossas conversas demoravam de cinco a dez minutos e, dessa vez, eu tive propostas oficiais para sair. Eu tinha questões pessoais que eu precisava resolver para ajudar na tomada de decisão — analisou o comentarista.

— As propostas de saída eram muito boas. Me deixaram em dúvida em determinado momento. Tinham coisas que eu gostaria de viver, mas entendi que as melhores coisas eu já estava vivendo, com pessoas que estão comigo há 12 anos agora — completou o comunicador.

Carreira de Bruno Formiga

Nascido no Ceará, Formiga atua no jornalismo esportivo desde 2011. Graduado pela Universidade de Fortaleza, o comentarista teve passagens por Jornal O Povo, Rádio Transamérica, Revista Placar e TV Record.

No Jornal O Povo, Formiga teve a oportunidade de ser jogador profissional por um curto período, no Sport Club Maguary, na 3ª divisão cearense. Em 2012, o jornalista passou quase 60 dias no clube.

Em 2013, Formiga chegou ao Esporte Interativo, no Rio de Janeiro, onde ganhou projeção nacional como comentarista. Com a substituição para a TNT Sports, em 2021, ele se manteve como funcionário da emissora.