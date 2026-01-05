Jornalista responde se Gabigol e Neymar no Santos dará certo: 'Sai de baixo'

O Santos fechou a contratação do atacante Gabigol na última semana. O camisa 9 retorna ao clube paulista após oito anos para fazer dupla com Neymar. Diante do cenário, o jornalista Juca Kfouri respondeu se acredita no sucesso dos dois jogadores em 2026.

Durante o programa "Posse de Bola", do site "UOL Esportes", o comunicador destacou que existe a possibilidade dos atacante subirem o patamar da equipe do Santos. Contudo, Juca afirmou não acreditar no sucesso da dupla do Peixe.

— Estava pensando sobre isso. Só me resta dizer, que se tivermos nessa dupla, o Neymar do Barcelona e o Gabigol de 2019, é sai de baixo. O Santos vira candidato a títulos. Existe essa possibilidade? Longe de mim dizer que não. Mas eu acredito nela? Nem um centímetro — iniciou o jornalista, antes de completar.

— Acho que vai ser mais uma dupla de veraneios pelas praias santistas. Claro, que o Neymar tem um projeto, que é disputar a Copa do Mundo. O Gabigol imagino que ele não tenha mais este objetivo. Acho que o Santos criou mais uma dupla do barulho. Tomara que eu esteja enganado — concluiu.

Gabigol acerta retorno ao Santos

Sem clima no Cruzeiro após a contratação do técnico Tite e também com o desejo de retornar à Baixada Santista para ficar mais próximo da família, o jogador foi anunciado pelo Peixe neste sábado (3), e já realizou as primeiras atividades ao lado de seus companheiros, no CT Rei Pelé.

O interesse entre as partes é antigo e as tratativas ficaram travadas no fim do ano em razão da participação do Cruzeiro na semifinal da Copa do Brasil. O presidente Marcelo Teixeira entendeu que não era o momento adequado para negociar com a diretoria mineira, com a qual mantém boa relação, durante um período decisivo da temporada.

Santos e Cruzeiro, inclusive, se enfrentaram na última rodada do Campeonato Brasileiro, no dia 7 de dezembro, e o Peixe venceu por 3 a 0. Após o apito final, Neymar e Gabigol permaneceram por um longo período conversando no gramado. Os dois são frequentemente vistos juntos, já que Rafaella Santos, irmã do camisa 10 santista, é esposa do atacante.

Outro fator que ajudou na negociação foi a boa relação com o Diretor Executivo do Santos, Alexandre Mattos, que trabalhou recentemente no Cruzeiro.