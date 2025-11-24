Palmeiras inicia maratona de viagens e mira final da Libertadores contra o Flamengo

O Palmeiras realizou a preparação na manhã desta segunda-feira (24), na Academia de Futebol, antes de iniciar a maratona de jogos longe do Allianz Parque. A primeira parada será em Porto Alegre, onde a equipe enfrenta o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

+ Palmeiras distribui presentes para torcedores após festa na Academia de Futebol

Na sequência, o elenco embarca para Lima, no Peru, local da decisão da Copa Libertadores contra o Flamengo. O confronto está marcado para as 18h (de Brasília) do dia 29 de novembro, sábado.

Durante a manhã, a comissão técnica liderada por Abel Ferreira comandou atividades táticas com ênfase no posicionamento e em movimentos específicos, além de outros aspectos de jogo. Um dos artilheiros da equipe em 2025, Vitor Roque afirmou enxergar a decisão continental como a partida mais importante da temporada e pediu humildade na reta final de preparação antes da viagem para o Peru.

continua após a publicidade

- É o jogo mais importante do ano para a gente e, claro, é uma preparação diferente, é uma concentração diferente, é um foco diferente. Estamos trabalhando muito já pensando no jogo de sábado, com muita humildade e com os pés no chão. Tenho certeza de que a gente vai fazer um brilhante jogo - afirmou Vitor Roque.

Devido à sequência de jogos longe do Allianz nesta reta final de temporada, a torcida do Palmeiras se reuniu na tarde do último domingo (23), em frente ao Centro de Treinamentos, para se despedir antes de o time deixar São Paulo.

continua após a publicidade

Torcida do Palmeiras faz festa para os jogadores antes de viagem para a final da Libertadores (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

- O apoio de cada torcedor é muito importante para a gente. Eu me identifiquei muito rápido com a torcida, desde o primeiro minuto eles sempre me apoiaram, apoiaram o grupo, então é trabalhar para, se Deus quiser, conquistar esse título para nós e por eles também - completou.

Jogos do Palmeiras em 2025