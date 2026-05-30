Comentarista da TNT Sports analisa final da Champions League

PSG e Arsenal decidem a final da Champions League, neste sábado (30), às 13h (de Brasília), em Budapeste. Para a ocasião, o comentarista Caio Meneghello, da TNT Sports, estará no palco da decisão e falou com o Lance! sobre a partida.

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Caio Capita destacou a qualidade das duas equipes e deixou claro que não vê uma vitória fácil da equipe francesa no confronto. Para ele, os Gunners podem surpreender e a tendência é de termos um jogo bastante equilibrado.

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— Eu discordo de quem acha que o PSG vai atropelar. Não podemos esquecer que, apesar de haver um favoritismo, o Arsenal tem a melhor defesa do mundo, é o atual campeão da Premier League e tem a melhor defesa da Champions, tanto que fez a melhor campanha na fase de liga, só com dois gols sofridos. Tem quem ache que o Paris Saint-Germain é uma máquina de fazer gols, que o ataque é imparável, mas temos que destacar o sistema defensivo também muito forte dos Gunners. Além disso, é uma equipe que vai jogar a final leve, por conta da conquista da liga nacional depois de 20 anos. Acho que é um time que vai dar bastante trabalho para o PSG. Imagino que será um jogo bastante apertado — analisou o comentarista.

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Além disso, Caio Meneghello também falou sobre a possibilidade de estar em Budapeste, palco da decisão europeia. Ele classificou o momento como a realização de um sonho.

— Estar em Budapeste é um sonho que eu não consegui digerir 100% até agora. Quando entrei na TNT Sports, meu grande objetivo era chegar à final da Champions, mas sabia que era muito difícil, então mantive os pés no chão. Acredito que estar aqui é a confirmação de um trabalho sendo bem feito. Eu estou em um lugar que sempre quis estar, fazendo algo que eu sempre sonhei. Talvez eu nem consiga descrever em palavras ainda, mas é muito emocionante. Preciso agradecer a generosidade de todos que trabalham comigo, da produção ao elenco, mas principalmente de todos os meus veteranos, que me receberam de braços abertos desde que eu cheguei. Espero que seja a primeira decisão de muitas — contou.

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PSG x Arsenal pela Champions (Foto: Thomas SAMSON / AFP)

Final da Champions League

A decisão da Champions League 2025/26 já está definida. PSG e Arsenal vão disputar o título mais importante do futebol europeu no dia 30 de maio, na Puskás Aréna, em Budapeste, na Hungria. No Brasil, a final terá transmissão do SBT, TNT Sports e HBO Max.

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Atual campeão da competição, o PSG chega à final tentando alcançar um feito raro na era moderna da Champions: defender o título consecutivamente. Desde o tricampeonato do Real Madrid, entre 2016 e 2018, nenhum clube conseguiu repetir a conquista europeia em temporadas seguidas.

Do outro lado aparece o Arsenal, que busca encerrar uma longa espera pelo principal troféu continental. Vice-campeão em 2006, o clube inglês tenta conquistar sua primeira Champions League e entrar para a lista de campeões inéditos do torneio.

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