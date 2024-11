Gabigol surge com camisa 10 retrô (foto: Agif)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/11/2024 - 19:54 • Rio de Janeiro • Atualizada em 13/11/2024 - 21:17

O atacante Gabigol não apareceu no Setor Norte da arquibancada do Maracanã, como havia prometido em um post, mas no lugar mais nobre do estádio: o gramado. Pouco antes de a bola rolar para Flamengo x Atlético-MG, na noite desta quarta (13), pela 33ª rodada do Brasileirão, o jogador que anunciou sua saída do time rubro-negro no último domingo, após o título da Copa do Brasil, entrou no campo e foi bastante aplaudido pelos torcedores. Barrado pela diretoria para esta partida, Gabigol vestia uma camisa do Flamengo número 10, no estilo retrô anos 80, da fornecedora do clube, e um boné preto. Pouco antes de o jogo começar, o atacante foi para o camarote assistir à partida.

➡️ Copa do Brasil divulga seleção do campeonato e inclui Gabigol

Afastamento de Gabigol

O motivo do afastamento de Gabigol se deu por conta de uma reclamação do jogador ao técnico Filipe Luís, após ser comunicado que seria substituído no intervalo da final da Copa do Brasil. A atitude irritou a diretoria do Flamengo, que julgou a entrevista dada ainda no gramado, na qual disse que não permaneceria no clube, fora de timing e um posicionamento egoísta.

Jogadores que foram dar um banho de água gelada em Filipe Luís durante a entrevista coletiva convidaram Gabigol para participar da brincadeira, mas ele rechaçou prontamente. Momento depois, já fora da Arena MRV, o camisa 99 convidou os colegas de time para uma festa do título que faria na sua casa. Tal comemoração aconteceria ao mesmo tempo que a organizada pelo Flamengo. O jogador não foi à festa oficial do clube, e os companheiros não compareceram na que ele deu.

A acusação de tentativa de fraudar um exame antidoping, a aparição com a camisa do Corinthians e outros atos tidos como de indisciplina são motivos que fizeram o clube decidir por uma nova punição. O Flamengo enxerga todo o ocorrido no domingo como a gota d'água e o "conjunto da obra" para afastar Gabigol.