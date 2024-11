De la Cruz, do Flamengo, define em qual clube vai jogar em 2025

De la Cruz é peça chave do Flamengo em 2024 (Foto: Gilvan de Souza/CRF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 14/11/2024 - 15:21 • Rio de Janeiro (RJ)

Nícolas De la Cruz, de 27 anos, fica no Flamengo em 2025. Em entrevista à "ESPN Argentina", o uruguaio não escondeu o carinho que tem pelo River Plate, seu ex-clube, mas deixou claro que não pensa em mudar de clube.

➡️ Arrascaeta, do Flamengo, passa por cirurgia no joelho direito

O River Plate, comandado pelo técnico Marcelo Gallrado, queria contar com De La Cruz para a próxima temporada, com o objetivo de voltar a conquistar a Libertadores. No entanto, o meia esclareceu o assunto.

- Creio que foi alguma parte da imprensa que comentou sobre esse assunto. Em nenhum momento isso me passou pela cabeça agora. Muitos anos da minha e da minha carreira eu passei no River Plate e depois vim para o Flamengo. Estou muito contente aqui e também estou vivendo uma etapa da minha vida que tenho que demonstrar estar à altura. Estou em um grande clube que é o Flamengo -, declarou, antes de concluir:

- Sei que saíram muitas coisas. Tenho amigos que ficaram na expectativa para saber se eu sairia ou não. Tenho relação com o Marcelo (Gallardo). Trabalhei por muito tempo com Marcelo, mas eles sabem que não é o momento - complementou De La Cruz.

De la Cruz foi a quarta maior aquisição da história do Flamengo, no valor de US$ 16 milhões (R$ 79,1 milhões). O uruguaio já realizou 38 partidas com o Manto Sagrado, com dois gols e cinco assistências. O meia tem contrato até dezembro de 2028.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo