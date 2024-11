Jornalista elogia coletiva de Pedrinho: ‘Sinal de inteligência’

Pedrinho, presidente do Vasco, durante partida contra o Cruzeiro, no Mineirão, pela pela 28ª rodada do Brasileirão (Foto: Fernando Moreno/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/11/2024 - 13:22 • Rio de Janeiro

Pedrinho, o presidente do Vasco, concedeu uma entrevista coletiva que durou 2 horas e 29 minutos nesta quinta-feira (14), em São Januário. O dirigente respondeu diversos questionamentos envolvendo o clube e críticas recentes que ele recebeu de torcedores. A postura de Pedrinho foi elogiada pelo apresentador Tiago Leifert, seu ex-companheiro na Globo.

- O Pedrinho deu uma entrevista de mais de duas horas sendo muito transparente e honesto com tudo que está acontecendo com a SAF do Vasco, em um limite muito bom entre a razão e a emoção. Ele foi muito bem na entrevista e ele tem ido muito bem na diretoria do Vasco - iniciou o jornalista.

Coletiva Pedrinho - Vasco (Foto: Matheus Guimarães/Lance!)

- Hoje ele fala sobre contratos, SAF, liminares, com muita propriedade. Ele realmente entendeu o mundo que ele está vivendo e o que está acontecendo no Vasco. Ele se transformou rapidamente em um especialista e em um gestor, que é sinal de inteligência. Ele é um cara diferente e foi muito bem na entrevista. Mistura a paixão do torcedor com o cérebro de um gestor - completou Leifert.

Trecho da coletiva sobre planos para 2025



- Tem um passo seguinte após a Medida Cautelar Antecedente, que vai ser uma decisão interna. O Amodeo me garantiu que 2025 está tranquilo em termos de pagar todas as contas. Normalmente, as possíveis vendas, principalmente no caso do Vasco nessa situação financeira, partem da base. Podem surgir um ou outro que já estejam jogando, não muito experientes, mas normalmente surge da base. Eu quero chegar num nível em que o Vasco utilize a base o máximo de tempo possível, que tenha um retorno técnico para uma possível venda. Não é esse momento. Nesse momento, o que me deixa bastante chateado é que às vezes você vai ter que vender a base para cair dentro da conta de orçamento, e fechar os pagamentos. Isso me irrita, porque é um dinheiro que entra para você pagar conta. Vamos criar uma cota de quantos jogadores mais ou menos o Vasco precisa vender.