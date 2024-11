Vini Jr em ação pelo Brasil em jogo contrra a Venezuela pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/11/2024 - 11:50 • Rio de Janeiro

A Seleção Brasileira ficou apenas no empate com a Venezuela nas Eliminatórias para a Copa do Mundo, nesta quinta-feira (14). Vini Jr teve a chance de dar a vitória ao Brasil, mas perdeu um pênalti no segundo tempo. Na opinião do comentarista Julio Gomes, do UOL, o craque do Real não deveria ter assumido a cobrança, que deveria ter sido batida por outro jogador da Seleção.

- Vini Jr. não precisa ser Neymar e chama para si um protagonismo que não é necessário na Seleção Brasileira. Se ele jogar sempre assim como jogou ontem, ele vai ter números bem melhores e vai ter um desempenho bem melhor na Seleção. O pênalti de ontem tinha que ter sido batido pelo Raphinha, que é o batedor número um. O Vinícius não precisa ser o Neymar! - declarou Julio Gomes, do UOL.

Como está a situação do Brasil nas Eliminatórias?

O pênalti perdido por Vini pode ter custado a vitória da Seleção. Com o resultado, o Brasil assume a terceira posição na tabela, com 17 pontos, mas pode ser ultrapassada pelo Uruguai, que entra em campo nesta sexta-feira (15), contra a Colômbia. Neste ciclo, a Amarelinha teve uma das piores campanhas do primeiro turno desde que o formato de pontos corridos foi adotado, acumulando apenas 13 pontos em nove jogos.

Próximo compromisso de Vini na Seleção

Na próxima terça-feira (19) o time encara o Uruguai, às 21h45 (de Brasília), em Salvador, pela 12ª rodada das Eliminatórias. Para a partida, o técnico Dorival Júnior não poderá contar com Vanderson, que tomou o terceiro cartão amarelo diante da Venezuela e está suspenso. Os venezuelanos, por sua vez, encaram o Chile, em Santiago.