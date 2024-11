Filipe Luís assumiu o comando o time profissional após a demissão do técnico Tite (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/11/2024 - 14:38 • Rio de Janeiro

Em sua coluna publicada na ESPN, o jornalista André Kfouri disse que não considera Filipe Luís ponto para ser técnico do Flamengo. O treinador viveu uma ascensão meteórica, mas às pressas, no comando técnico do clube, desde as categorias de base até o profissional. Em seu primeiro ano treinando a equipe principal, Filipe já faturou um título de Copa do Brasil.

- É uma precipitação apresentar Filipe Luís como um treinador pronto, especialmente num ambiente de futebol em que uma substituição malsucedida pode significar o apelido de "estagiário". A pressa é um desrespeito ao valor da experiência numa carreira tão exigente e difícil. Filipe não está pronto, mas parece absolutamente preparado para a exigência e para a dificuldade, mesmo que tenha começado pelo topo da montanha. Além dos adversários, o que ele enfrentará a partir de agora é a cobrança que resulta de seu próprio desempenho, surpreendente, talvez, até para os mais otimistas - argumentou André Kfouri, da ESPN.

Felipe Luís demonstra sofrer pressão no comando do Flamengo

- Faltam cinco jogos. Eu penso que se eu não ganhar na próxima rodada, eu não estarei aqui. Esse é meu pensamento. Então, eu vou implementar o meu modelo de jogo, que é muito similar ao DNA que a torcida exige. Quero ver ele repetido no campo, como foi hoje, porém eu quero ganhar. Eu quero ganhar por que é a única coisa que vai me manter no cargo. Eu vou fazer de tudo para continuar aqui, ganhando e ganhando - afirmou Filipe Luís.

Declaração foi feita em entrevista coletiva após o empate em 0 a 0 com o Atlético-MG nesta quarta-feira (13), pela 33ª rodada do Brasileirão.

Números de Filipe Luís como técnico

Filipe Luís assumiu o comando do Flamengo em outubro, após a demissão de Tite. Desde então, são seis vitórias, três empates e uma derrota em dez partidas como técnico profissional, além da conquista da Copa do Brasil no último domingo (10), sobre o mesmo Atlético-MG.