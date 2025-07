Declaração de Filipe Luís sobre Pedro no Flamengo assusta web: ‘Inacreditável’

Após a vitória do Flamengo sobre o São Paulo, o técnico Filipe Luís comentou sobre o atual momento de Pedro no clube carioca. O camisa 9 ficou fora da relação da partida, por opção da comissão técnica, que alegou falta de compromisso nos treinamentos. Durante a entrevista coletiva, o comandante rubro-negro explicou que a atitude do atacante beirou o ridículo nesta semana. A declaração teve grande repercussão na web; veja alguns comentários.

Filipe Luís e Pedro viram assunto na web

- O que aconteceu foi que o comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável, beirou o ridículo para mim. Não é de agora que ele vinha treinando mal, só que nessa semana ele rompeu todos os princípios que nós temos, que é a cultura de treino. Para mim, o que ele fez foi uma falta de respeito, a atitude dele nos treinamentos e não duvidei em nenhum momento em deixar ele fora da lista de relacionados. Porque esse tipo de comportamento pode contagiar, espero que ele pense e peça desculpas aos companheiros e volte a ser o Pedro. Para mim, não é só uma falta de respeito com os companheiros, é uma falta de respeito com ele mesmo. Um jogador com a ambição que ele deveria ter, de chegar na seleção brasileira e quem sabe jogar outra copa do mundo, não pode negociar um minuto de treinamento. Depois, faltou respeito com os torcedores que estão esperando o melhor Pedro, de antes da lesão. Fora com o clube, que paga os salários. Tentei protegê-lo por muito tempo, mas ele tem querer, ele precisa querer mais do que eu - revelou Filipe Luís.

Fora da lista de relacionados, Pedro esteve no gramado do Maracanã antes da partida com o São Paulo. O jogador treinou durante a semana no Ninho do Urubu, ganhou apoio por parte da torcida e vive um momento de incertezas no Flamengo. Filipe Luís seguiu falando sobre o desempenho do centroavante nos treinamentos desta semana.

- Eu não posso querer mais do que ele. E a gente vê no campo a cultura de treino instaurada, que eles conseguem correr performar. O meu olho me diz o que vejo nos treinos, mas temos dados, dados de GPS, que dizem que o Pedro é o último em tudo nessa semana. E um jogador que é o último em todas as valências físicas, não está pronto para performar. Vocês podem colocar a culpa no treinador, no modelo, no Arrascaeta, em que for. Mas a culpa é dele. Ele tem que querer. Eu não posso ir ao mercado para buscar um jogador que faça 30 gols que nem ele. Ele está aqui com a gente, ele não deveria ser o problema, ele deveria ser a solução. Mas quando ele quiser, pedir desculpas para os companheiros e voltar a treinar, com certeza não ser um problema, ele vai ser titular - disse o treinador.