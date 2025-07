Jornalistas comentam fala de Filipe Luís sobre Pedro, do Flamengo: ‘Histórica’

O Flamengo venceu o São Paulo por 2 a 0 no Maracanã e se isolou na liderança do Campeonato Brasileiro. Mesmo com a vitória, o técnico Filipe Luís deu uma declaração muito forte sobre Pedro, que não foi relacionado, e chocou jornalistas.

Após a vitória do Flamengo sobre o São Paulo, o técnico Filipe Luís comentou sobre o atual momento de Pedro no Flamengo. O camisa 9 ficou de fora da relação da partida, por opção da comissão técnica, que alegou falta de compromisso nos treinamentos. Durante a entrevista coletiva, o comandante rubro-negro explicou que as atitudes do atacante beiraram aos ridículo nesta semana.

- O que aconteceu foi que o comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável, beirou o ridículo para mim. Não é de agora que ele vinha treinando mal, só que nessa semana ele rompeu todos os princípios que nós temos, que é a cultura de treino - declarou Filipe Luís.

Imediatamente, os jornalistas foram às redes sociais e se manifestaram sobre a forte declaração do técnico sobre Pedro, do Flamengo. Veja a repercussão abaixo.

Bastidores da situação do atacante no Flamengo

A crise nos bastidores do Flamengo ganhou mais um capítulo delicado. Sacado da lista de relacionados para o jogo contra o São Paulo, neste sábado (12), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, o atacante Pedro está insatisfeito com o diretor de futebol José Boto e com as decisões técnicas do treinador Filipe Luís. Fontes ouvidas pelo Lance! confirmam que ele já não vê clima para permanecer no clube e cogita buscar novos rumos na atual janela de transferências.

A relação entre Pedro e o técnico Filipe Luís esfriou desde a recuperação do atacante, que antecipou em dois meses seu retorno de uma lesão no ligamento cruzado do joelho esquerdo para estar apto para jogar o Mundial de Clubes. Apesar do esforço, o jogador foi pouco aproveitado e, na única partida em que começou como titular, foi substituído no intervalo — algo que o incomodou profundamente.

O desconforto de Pedro se intensificou após declarações públicas de José Boto à imprensa italiana, nas quais o dirigente afirmou que gostaria de contar com o atacante Vlahovic, da Juventus — justamente um jogador da mesma posição. O comentário foi visto como um claro recado ao camisa 9 rubro-negro.

Além disso, vazou uma conversa entre um dirigente do Flamengo e o jornalista Mauro Cezar Pereira, indicando que uma proposta de 15 milhões de euros (cerca de R$ 97 milhões) seria suficiente para vender Pedro. O episódio foi a gota d’água para o jogador, que interpreta essas movimentações como uma tentativa do clube de tirá-lo do elenco e não buscar uma renovação de contrato.

Pedro, que tem contrato até dezembro de 2027 e salário de R$ 1,2 milhão por mês, estava disposto a negociar uma renovação. No entanto, diante da atual conjuntura, o atacante entende que sua permanência não é mais viável.

No treino desta sexta-feira (11), Pedro participou de dois períodos e pediu para sair da terceira parte por estar se sentindo cansado. Tal situação incomodou a comissão técnica rubro-negra, e o atleta acabou sacado da relação da partida diante do São Paulo. Alguns jogadores do Flamengo também estão insatisfeitos com atitudes do camisa 9, que não estaria se dedicando aos treinamentos. A informação foi dada primeiro pelo "ge" e confirmada pelo Lance!.

O Lance! também procurou a assessoria de imprensa de Pedro, que até o momento da publicação da reportagem não havia respondido os contatos.