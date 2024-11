Copa do Brasil divulga seleção do campeonato e inclui Gabigol

Gabigol com a Taça da Copa do Brasil 2024 (Foto: Gilson Lobo/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/11/2024 - 18:58 • Rio de Janeiro (RJ)

Foi divulgada nesta quarta-feira (13) a seleção da Copa do Brasil 2024. O campeão Flamengo dominou o time ideal do torneio com oito nomes, entre eles o de Gabigol. Os dois gols no primeiro jogo da final contra o Atlético-MG foram os únicos do atacante na competição, mas suficientes para garantir um lugar entre os melhores.

Além do atacante, chama atenção a presença do técnico do Rubro-Negro, Filipe Luís. O treinador comandou o time em apenas quatro jogos da Copa do Brasil, nas semifinais diante do Corinthians e na decisão diante do Galo. Com três vitórias, um empate e o título conquistado, o pequeno recorte rendeu o posto de melhor treinador ao comandante do Fla.

O Flamengo tem ainda Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Pulgar, Gerson e Arrascaeta na seleção do campeonato. Ao lado de Gabigol, Pablo Vegetti completa o comando de ataque. O argentino foi o artilheiro da Copa do Brasil com sete gols e é o único representante do Vasco no time.

Vice-campeão, o Atlético-MG conta com dois nomes entre os 11 melhores do torneio: Guilherme Arana e Gustavo Scarpa. Fecha a escalação ideal da competição o zagueiro André Ramalho, do Corinthians, semifinalista.

Assim, a seleção da Copa do Brasil 2024 tem: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, André Ramalho e Guilherme Arana; Pulgar, Gerson, Gustavo Scarpa e Arrascaeta; Gabigol e Vegetti. Técnico: Filipe Luís.

