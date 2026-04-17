O Palmeiras venceu o Sporting Cristal por 2 a 1 em sua primeira partida como mandante na Copa Libertadores. Murilo e Flaco López marcaram para o Alviverde no Allianz Parque. Apesar da ótima partida de Flaco, premiado com um gol, torcedores do Verdão reconehceram outro jogador como o destaque da partida.

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Carlos Miguel fez defesas quem foram "gols" para o Palmeiras. O goleiro brilhou em momentos decisivos da partida, e por isso foi reconhecido pelo seu torcedor.

Com a vitória sobre o Sporting Cristal, o Palmeiras chegou aos quatro pontos e assume a liderança do Grupo F. O Sporting Cristal, com três, aparece na segunda colocação.

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Próximo compromisso do Palmeiras

O Palmeiras novamente volta suas forças para a disputa do Brasileirão. No domingo (19) vai receber o Athletico-PR, no Allianz Parque, às 18h30 (de Brasília), pela 12ª rodada da competição nacional.

'Peguei a responsabilidade', diz Flaco sobre cobrança de pênalti decisiva

Autor do segundo gol da vitória, o atacante Flaco López afirmou que chamou a responsabilidade para si no momento em que o Verdão sofreu o pênalti, já no final da partida.

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- Já fazia três jogos que não conseguia ajudar o time com gols. Peguei a responsabilidade do pênalti e fiz o gol. Todo mundo ajuda na nossa caminhada. Feliz com a vitória em um jogo muito difícil. Eu ajustei ao máximo e deu certo, fui feliz. O importante é fazer (gol), do jeito que for... São três pontos importantes na nossa caminhada, temos que seguir lutando - afirmou Flaco López.