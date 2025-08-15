menu hamburguer
IA da Rodada: Grok prevê resultados da 20ª rodada do Brasileirão

Inteligência artificial palpitou nos confrontos do Brasileirão

imagem cameraIA projetou os resultados da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro (Foto: Lucas Figueiredo/CBF/Arte/L!)
Breno Prata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 15/08/2025
07:10
A 20ª rodada do Brasileirão guarda grandes emoções para os apaixonados por futebol. O Lance! pediu para a Grok, ferramenta de inteligência artificial do ‘X’, cravar os resultados das partidas. Para a ferramenta, Flamengo e Palmeiras serão as surpresas da rodada e sairão com a vitória, mesmo jogando fora de casa.

Além dos primeiros colocados, a Grok palpitou sobre os jogos das equipes na parte de baixo da tabela. Buscando um respiro no returno do Brasileirão, Santos e Vasco se enfrentam e segundo a IA, o Peixe sairá vencedor do confronto. Outra partida que pode mexer com as últimas colocações, é Vitória x Juventude, que segundo a ferramenta, terminará com vitória da equipe baiana.

Veja as previsões da rodada do Brasileirão

Fluminense 2 x 1 Fortaleza
Ceará 1 x 1 RB Bragantino
Vitória 1 x 0 Juventude
Sport 0 x 2 São Paulo
Corinthians 1 x 1 Bahia
Santos 2 x 1 Vasco
Atlético Mineiro 2 x 0 Grêmio
Internacional 1 x 2 Flamengo
Botafogo 0 x 1 Palmeiras
Mirassol 1 x 2 Cruzeiro

Flamengo e Inter vão se enfrentar pelo Brasileirão
Flamengo e Internacional voltam a se enfrentar no Brasileirão após confronto pela Libertadores (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

