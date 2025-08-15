IA da Rodada: Grok prevê resultados da 20ª rodada do Brasileirão
Inteligência artificial palpitou nos confrontos do Brasileirão
- Matéria
- Mais Notícias
A 20ª rodada do Brasileirão guarda grandes emoções para os apaixonados por futebol. O Lance! pediu para a Grok, ferramenta de inteligência artificial do ‘X’, cravar os resultados das partidas. Para a ferramenta, Flamengo e Palmeiras serão as surpresas da rodada e sairão com a vitória, mesmo jogando fora de casa.
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Além dos primeiros colocados, a Grok palpitou sobre os jogos das equipes na parte de baixo da tabela. Buscando um respiro no returno do Brasileirão, Santos e Vasco se enfrentam e segundo a IA, o Peixe sairá vencedor do confronto. Outra partida que pode mexer com as últimas colocações, é Vitória x Juventude, que segundo a ferramenta, terminará com vitória da equipe baiana.
Veja as previsões da rodada do Brasileirão
Fluminense 2 x 1 Fortaleza
Ceará 1 x 1 RB Bragantino
Vitória 1 x 0 Juventude
Sport 0 x 2 São Paulo
Corinthians 1 x 1 Bahia
Santos 2 x 1 Vasco
Atlético Mineiro 2 x 0 Grêmio
Internacional 1 x 2 Flamengo
Botafogo 0 x 1 Palmeiras
Mirassol 1 x 2 Cruzeiro
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias