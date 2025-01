Jornalista detona nova investida do São Paulo na janela de transferências: ‘Gasta muito’

Nas vésperas de iniciar sua pré-temporada de 2025, o São Paulo chegou a acordo com dois laterais esquerdos para reforçar o setor carente do elenco. Tratam-se de Enzo Díaz, ex-River Plate, e Wendell, ex-Porto, de Portugal. A iniciativa do clube paulista foi criticada pelo jornalista Flávio Prado.

De acordo com o comunicador, o time tricolor gastou muito para ter dois jogadores da mesma posição. Na visão dele, determinado investimento foi desnecessário. Flávio destacou que a chegada de um reforço para o setor já seria o suficiente e o clube ainda poderia usar promessas das categorias de base.

- O caixa não está cheio, não está sobrando. Por que dois laterais? O São Paulo não tem outras deficiências? Você paga uma baita grana nos dois, vai pagar um em dólar e outro em euro. ‘Ah, é de graça’ Conversa fiada, nunca é, então vai pagar uma grana legal pelos dois - iniciou o jornalista durante análise no programa 'Bate Pronto', da Rádio Jovem Pan, antes de completar.

- E aí, as outras posições que você tem deficiência não reforçam. Poderia trazer um e dar uma chance para o menino, o Patrick. Mas, não, você gasta muito dinheiro. O São Paulo tem feito algumas coisas estranhas, perdeu o Rodrigo Nestor de bobeira porque o treinador não quis usar. Vai se arrepender de ter perdido - concluiu.

São Paulo com títulos?

Além disso, Flávio Prado ainda analisou que a temporada do clube paulista deve ser apática. Para ele, o elenco tricolor não deve concorrer por títulos em 2025 mesmo com a chegada de reforços e do grande nome da janela: o meia Oscar.

- O São Paulo é um time razoável. É claro que, se o Oscar jogar tudo que promete, vai ajudar bastante. O Lucas Moura, quando chegou, deu uma bela agitada no time, fez o time subir de produção. Agora, brigar por títulos, acho pouco provável. Palmeiras e Flamengo estão na frente - finalizou.