Mercado da Bola: lateral argentino desembarca em São Paulo para assinar com o Tricolor

Enzo Díaz está perto de fechar com o São Paulo. Na noite desta terça-feira (7), o argentino desembarcou na capital paulista e deve assinar um contrato de empréstimo com o Tricolor nos próximos dias. O jogador mandou um recado a torcida e garantiu estar bem fisicamente.

Segundo o "Diário Olé", da Argentina, o vínculo do jogador com o São Paulo terá a duração de uma temporada, com opção de compra ao fim do contrato. O jogador de 29 anos defendeu o River Plate entre 2023 e 2024.

Lateral-esquerdo, Enzo Díaz chega para suprir uma lacuna no elenco do Tricolor. O São Paulo iniciou a temporada sem Welington, titular na temporada passada, que deixou o clube paulista para defender o Southampton, da Inglaterra.

O lateral deve defender o São Paulo no FC Series, torneio nos Estados Unidos que o Tricolor irá participar para iniciar a temporada. Na competição, a equipe fará amistosos contra o Cruzeiro e o Flamengo. A delegação vai viajar para o país nesta quarta-feira (8).

Lateral defendeu o River Plate na última temporada (Foto: Reprodução / Instagram Enzo Díaz)

Veja a entrevista do jogador

Planejamento do São Paulo

Neste ano, o Tricolor irá disputar o Campeonato Paulista, Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. A equipe treinada por Zubeldía começa a se preparar no mercado da bola para os desafios. Nesta janela de transferências, o clube já anunciou a contratação de Oscar, meia de 33 anos, que estava no Shangai Port, da China.

Outro jogador que está perto de reforçar o Tricolor é o também lateral-esquerdo Wendell. O atleta de 31 anos pertence ao Porto, de Portugal, mas já assinou um pré-contrato com o São Paulo. A diretoria paulista corre contar com o jogador já nesta temporada.