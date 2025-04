Jornalista defende Gabigol em derrota do Cruzeiro na Sul-Americana

O Cruzeiro perdeu para o Pelestino (CHI) por 2 a 1, na última quinta-feira (24), no Chile, pela terceira rodada da Copa Sul-Americana. Apesar do revés, o jornalista Gustavo Zupak elogiou a atuação do atacante Gabigol, que tem convivido com críticas por parte de torcedores do time celeste.

Durante a transmissão da partida, pela ESPN, o comentarista classificou o camisa 9 como o melhor em campo da equipe do técnico Leonardo Jardim. O elogio aconteceu durante analise do gol de empate do Cruzeiro no confronto. Ao rever a jogada, Zupak chamou atenção para a capacidade de armação de Gabigol em campo.

- Um detalhe da jogada do gol além da bela cabeçada do Eduardo, é participação do Gabigol. Ele foi até o meio de campo receber a bola e na intermediária fez a inversão de jogo para o lado esquerdo como um meia. Ele é o melhor jogador do Cruzeiro em campo. Disparado. É uma boa atuação do Gabriel. Ele conectou o ataque do Cruzeiro - analisou o jornalista.

Mesmo com o gol de empate, que teve Gabigol como um dos destaques, o time do técnico Leonardo Jardim não conseguiu vencer o Palestino, fora de casa, pela 3ª rodada da Sul-Americana. Aos 86 minutos de jogo, Junior Arias voltou a colocar o time chinelo na frente do palcar. O tento garantiu a vitória do clube.

Cruzeiro na Sul-Americana

Com o revés contra o Palestino, o Cruzeiro acumulou a terceira derrota seguida na Copa Sul-Americana. O clube mineiro foi superado por todos os adversários da chave inicial, que também conta conta com Mushuc Runa (EQU) e Club Atlético Unión (ARG), nas primeiras rodadas do torneio.

Neste cenário, as chances de classificação do time celeste paras as oitavas de final da competição continental diminuíram. O time de Leonardo Jardim tem chances remotas de alcaçar a liderança do Grupo E, assim, a forma de classificação mais provável é entre os melhores segundos colocados.

Para alcançar determinada meta, é fundamental uma vitória do Cruzeiro nas próximas rodadas. O clube volta a campo pela Sul-Americana no próximo dia 7 de maio contra o Mushuc Runa (EQU), atual líder do grupo, fora de casa.