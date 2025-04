Apesar das derrotas, Felipe Melo enxerga evolução no Cruzeiro

Três derrotas e nenhum ponto somado. Essa é a campanha do Cruzeiro na Copa Sul-Americana. Por meio do Instagram pessoal, Felipe Melo surpreendeu ao dizer que enxerga uma evolução no time comandado pelo português Leonardo Jardim. Na visão do ex-jogador, o treinador está conseguindo trazer de volta o bom futebol praticado pelas principais estrelas do time.

- Claro que o torcedor quer ganhar todos os jogos, mas pensando friamente, com a cabeça no lugar, eu penso que é bom para o Cruzeiro. Vai dar rodagem para o elenco e poderá focar em uma competição agora. O Cruzeiro tem totais condições de brigar por outras competições - iniciou Felipe Melo.

- William, até pouco tempo atrás estava na Seleção Brasileira. Esqueceu como joga bola? Não, ele é bom. Gabriel é bom. Dudu é bom. O Cássio é bom. Se eu fosse o cara da caneta, montaria esse elenco. Pedrinho e Alexandre Mattos montaram um elenco para ganhar tudo, só tem jogador top. O verdadeiro professor é aquele que ensina e recupera jogador. Jardim está fazendo isso - opinou o ex-jogador.

Felipe Melo saiu em defesa de Cássio, que foi bastante criticado por torcedores após falhar no lance que gerou gol da vitória adversária.

- Não vamos ser injustos e botar na conta dele. Tinha três caras na frente dele, não tinha como - finalizou.

Cruzeiro na Sul-Americana

Com a derrota por 2 a 1 para o Palestino, em Coquimbo, no Chile, nesta quinta-feira (24), o Cruzeiro mantém apenas chances matemáticas de se classificar para o mata-mata da Copa Sul-Americana. A equipe do técnico Leonardo Jardim terá de vencer os três jogos restantes e contar com combinação de resultados para terminar no segundo lugar e disputar o play-off contra um time eliminado da Copa Libertadores.

O Cruzeiro precisa derrotar o Mushuc Runa em Riobamba, no Equador, dia 7 de maio, o Palestino, no Mineirão, no dia 14, e o Unión, também em casa, na última rodada, dia 28. Ainda terá de contar com tropeços de Palestino e Unión, para terminar em segundo lugar, com nove pontos.

Apenas o primeiro colocado de cada grupo se classifica diretamente para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. O segundo colocado disputa um play-off com um terceiro colocado de um grupo da Copa Libertadores, para definição de mais oito equipes para as oitavas de final.