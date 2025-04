Com Gabigol e falha de Cássio, Cruzeiro perde mais uma e se complica na Sul-Americana

O Cruzeiro foi derrotado pelo Palestino por 2 a 1, nesta quinta-feira (24), em Coquimbo, no Chile, e está praticamente eliminado da Copa Sul-Americana. Foi a terceira derrota da Raposa em três jogos na competição. A equipe, sem vários titulares, perdeu muitas chances no primeiro tempo e não conseguiu reagir depois de sofrer o primeiro gol.

O Cruzeiro começou com domínio total e presença constante no campo ofensivo. Aos 11 minutos, perdeu a primeira boa chance. Gabi cruzou da esquerda e Lautaro Diaz e Rodriguinho não aproveitaram. Em seguida, o Palestino conseguiu equilibrar o jogo.

Somente aos 32 minutos, a equipe celeste voltou a ameaçar num ataque com a participação de Gabigol, Dudu e Rodriguinho, que finalizou para fora. Seis minutos depois, Lautaro Dias perdeu a melhor chance do primeiro tempo. Sozinho na área, ele não conseguiu passar pelo goleiro Perez.

O castigo veio no minuto seguinte. Após rebatida da zaga cruzeirense, Benítez chuta de fora da área, a bola desvia no meio do caminho e entra no canto direito de Cássio. O VAR checou o lance e confirmou o gol do Palestino.

o garoto Murilo Rhikman, de 19 anos, estreou pelo Cruzeiro diante do Palestino (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

A primeira chance do segundo tempo também foi do Palestino, com Marabel, que, cara a cara com Cássio, chutou para fora. Aos 18 minutos, o técnico Leonardo Jardim colocou em campo Kaio Jorge, Wanderson, Marquinhos e Kaique Kenji para tentar dar mais ofensividade à equipe. Somente aos 31 minutos, o Cruzeiro levou perigo ao gol de Perez, num chute de Gabigol, que o goleiro rebateu.

O Cruzeiro chegou ao empate aos 38 minutos: Wanderson cruzou da esquerda e Eduardo cabeceou no ângulo de Perez. Mas três minutos depois, o Palestino voltou a marcar. Primeiro Cássio falhou numa saída de gol, e Fabrício Bruno salvou. Na cobrança de escanteio, Arias desviou de cabeça, e a bola entrou no cantinho do goleiro cruzeirense.

Cruzeiro e Palestino jogam fora de casa na próxima rodada da Sul-Americana

Na abertura do returno do Grupo E da Sul-Americana, dia 7 de maio, o Cruzeiro enfrenta o Mushuc Runa, em Riobamba, no Equador, enquanto o Palestino joga contra o Unión em Santa Fé, na Argentina. No domingo (27), pelo Campeonato Brasileiro, a Raposa enfrenta o Vasco, no Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG).

✅ FICHA TÉCNICA

PALESTINO 2 X 1 CRUZEIRO

COPA SUL-AMERICANA - FASE DE GRUPOS - 3a. RODADA

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 24 de abril de 2025 - 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Francisco Sánchez Rumoroso, em Coquimbo (Chile)

🥅 Gols: Benítez (39'/1°T), Eduardo (38'/2°T) e Arias (41'/2°T)

🟨 Cartões amarelos: Meza e Marabel (Palestino)

⚽ ESCALAÇÕES

PALESTINO (Técnico: Lucas Bovaglio)

Perez, Espinoza, Ceza, Suárez e León; Martínez (Zuñiga), Julián Fernández e Abrigo (Arias); Carrasco (Meza), Marabel e Benítez (Parra).

CRUZEIRO (Técnico: Leonardo Jardim)

Cássio, Lucas Romero, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki (Marquinhos); Walace, Murilo Rhikman (Eduardo) e Rodriguinho (Kaique Kenji); Lautaro Diaz (Wanderson), Gabigol e Dudu (Kaio Jorge).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Mathias de Armas (URU)

🚩 Assistentes: Pablo Llarena e Agustín Berisso (URU)

🖥️ VAR: Diego Dunajec (URU)