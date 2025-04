Três derrotas deixam Cruzeiro em situação difícil na Sul-Americana

Com a derrota por 2 a 1 para o Palestino, em Coquimbo, no Chile, nesta quinta-feira (24), o Cruzeiro mantém apenas chances matemáticas de se classificar para o mata-mata da Copa Sul-Americana. A equipe do técnico Leonardo Jardim terá de vencer os três jogos restantes e contar com combinação de resultados para terminar no segundo lugar e disputar o play-off contra um time eliminado da Copa Libertadores.

O Mushuc Runa, do Equador, lidera o grupo com nove pontos, o Palestino está em segundo, com seis, e o Unión de Santa Fé tem três.

O Cruzeiro precisa derrotar o Mushuc Runa em Riobamba, no Equador, dia 7 de maio, o Palestino, no Mineirão, no dia 14, e o Unión, também em casa, na última rodada, dia 28. Ainda terá de contar com tropeços de Palestino e Unión, para terminar em segundo lugar, com nove pontos.

Apenas o primeiro colocado de cada grupo se classifica diretamente para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. O segundo colocado disputa um play-off com um terceiro colocado de um grupo da Copa Libertadores, para definição de mais oito equipes para as oitavas de final.

Campanha do Cruzeiro na Sul-Americana de 2004 teve recuperação no returno da fase de grupos

A campanha do Cruzeiro no ano passado serve de esperança para a torcida ainda acreditar na classificação. Em 2024, a Raposa empatou os três primeiros jogos na fase de grupos. Depois venceu os três restantes e terminou na liderança do Grupo B, classificando-se para enfrentar o Boca Juniors nas oitavas de final.

A estreia do Cruzeiro no ano passado foi com empate sem gol com o Universidad Católica, em Quito, no Equador. No primeiro jogo no Mineirão, a equipe celeste, na estreia do técnico Fernando Seabra, empatou por 3 a 3 com o Alianza, da Colômbia, depois de fazer 3 a 0 no primeiro tempo. E, na sequência, no empate por 0 a 0 com o Unión La Calera, em Concepción, no Chile.

continua após a publicidade

No returno, o Cruzeiro começou com vitória por 3 a 0 sobre o Alianza, em Valledupar, na Colômbia. Depois, fez 1 a 0 sobre o Unión La Calera, no Independência. E, por fim, no confronto direto pela liderança, ganhou do Universidad Católica, do Equador, também por 1 a 0, no Mineirão. A Raposa terminou em primeiro lugar com 12 pontos, e o time equatoriano ficou em segundo com 11.

No entanto, na Sul-Americana do ano passado, nenhum segundo colocado dos oito grupos somou menos de 11 pontos – foram cinco times com essa pontuação, dois com 12 e um com 13 pontos.