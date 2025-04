Cruzeiro e Palestino-CHI empatavam até os 40 minutos do segundo tempo, quando o time chileno marcou o segundo gol. Na origem do lance, o goleiro Cássio falhou ao tentar segurar uma bola e gerou um escanteio. Na cobrança, Arias desviou, e o arqueiro também não conseguiu evitar o gol. Nas redes sociais, a atuação do arqueiro teve grande repercussão.

Como foi Palestino-CHI x Cruzeiro?

O Cruzeiro começou com domínio total e presença constante no campo ofensivo. Aos 11 minutos, perdeu a primeira boa chance. Gabi cruzou da esquerda e Lautaro Diaz e Rodriguinho não aproveitaram. Em seguida, o Palestino conseguiu equilibrar o jogo.

Somente aos 32 minutos, a equipe celeste voltou a ameaçar num ataque com a participação de Gabigol, Dudu e Rodriguinho, que finalizou para fora. Seis minutos depois, Lautaro Dias perdeu a melhor chance do primeiro tempo. Sozinho na área, ele não conseguiu passar pelo goleiro Perez.

O castigo veio no minuto seguinte. Após rebatida da zaga cruzeirense, Benítez chuta de fora da área, a bola desvia no meio do caminho e entra no canto direito de Cássio. O VAR checou o lance e confirmou o gol do Palestino.

A primeira chance do segundo tempo também foi do Palestino, com Marabel, que, cara a cara com Cássio, chutou para fora. Aos 18 minutos, o técnico Leonardo Jardim colocou em campo Kaio Jorge, Wanderson, Marquinhos e Kaique Kenji para tentar dar mais ofensividade à equipe. Somente aos 31 minutos, o Cruzeiro levou perigo ao gol de Perez, num chute de Gabigol, que o goleiro rebateu.

O Cruzeiro chegou ao empate aos 38 minutos: Wanderson cruzou da esquerda e Eduardo cabeceou no ângulo de Perez. Mas três minutos depois, o Palestino voltou a marcar. Primeiro Cássio falhou numa saída de gol, e Fabrício Bruno salvou. Na cobrança de escanteio, Arias desviou de cabeça, e a bola entrou no cantinho do goleiro cruzeirense.

Veja as reações nas redes sociais: