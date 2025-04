Jornalista da Globo diz ser torcedor do Flamengo e surpreende Mariana Gross

Torcedora do Flamengo, Mariana Gross revelou surpresa ao saber o time do coração de outro jornalista da Globo. Em papo no "Bom Dia DF", o âncora Fred Ferreira brincou com a apresentadora e teve o clube revelado pela parceira de programa, Luisa Doyle. A conversa ao vivo aconteceu na última semana, após a vitória do time de Filipe Luís sobre o Deportivo Táchira-VEN.

- Mariana, não vai destacar o Flamengo, não? - questionou Fred Ferreira.

- Vai, vai ter o gol do Flamengo, que estreou ontem pela Libertadores - disse Mariana Gross.

- O Fred adora falar disso com você, Mariana, porque ele é flamenguista também. Com você ele se identifica - brincou Luísa Doyle.

- Fred, não sabia que você era flamenguista também. Estamos juntos. Saudações - comentou Mariana.

Mariana Gross não esconde o amor pelo Flamengo e toda vez que o Rubro-Negro conquista um título, ela faz referência ao clube no "RJ TV". O time carioca venceu o Vitória fora de casa no último fim de semana, no Brasileirão, por 2 a 1. A equipe de Filipe Luis volta a campo nesta quarta-feira (9), pela Libertadores, contra o Central Córdoba-ARG, no Maracanã.

Confira a cena de Mariana e Fred: