Jornalista da Globo comemora título do Flamengo contra o Botafogo ao vivo; veja

O Flamengo foi campeão da Supercopa Rei ao vencer o Botafogo por 3 a 1 no último domingo (2), no Mangueirão. E quem ficou feliz com o título foi a apresentadora Mariana Gross, do "RJTV", que colocou um boné do clube ao encerrar o programa desta segunda-feira (3). A cena da jornalista da Globo viralizou nas redes sociais.

Além do boné com o escudo do Flamengo, Mariana Gross também exibiu um copo com o emblema do Rubro-Negro. A jornalista da Globo apresentou o programa com uma roupa vermelha e preta. Ao se despedir do telespectador, a torcedora rubro-negra brincou com o recado da colega Priscila Chagas, que apresenta a previsão do tempo, para exibir os itens do Flamengo.

- Não vá se esquecer do recado da Priscila Chagas: semana vai ser quente, beba muita água e se proteja do sol. Boa tarde para você e até amanhã.

No ano passado, durante a atração, a apresentadora usou uma camisa do time por baixo de uma blusa após o título da Copa do Brasil, contra o Atlético-MG.

Veja as reações nas redes sociais:

Bruno Henrique marcou dois para o Flamengo na vitória sobre o Botafogo (Foto: Fernando Torres/AGIF)

Flamengo bate o Botafogo e conquista 3º título da Supercopa

O Flamengo abriu o placar com Bruno Henrique, de pênalti, aos 13 minutos. O atacante foi derrubado por Lucas Halter na área, e converteu a penalidade. Logo na sequência, o jogo foi paralisado por conta das fortes chuvas em Belém. Após o reinício do duelo, Bruno Henrique anotou mais um, após assistência de Michael. No segundo tempo, Luiz Araújo fez o terceiro, e Patrick de Paula descontou para o Botafogo.

