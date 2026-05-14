No novo episódio do Fut&Papo, do Lance!TV, nesta quinta-feira (14), às 12h (de Brasília), Thiago Coimbra abre o jogo sobre os bastidores de sua trajetória no futebol e os desafios de carregar um dos sobrenomes mais pesados da história do esporte brasileiro.

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Assista ao vivo!

Filho de Zico, o ex-jogador relembra o início da carreira, fala sobre a pressão e a responsabilidade de ser comparado ao maior ídolo da história do Flamengo e revela a frustração por não ter tido mais oportunidades vestindo a camisa rubro-negra.

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Durante o bate-papo com João Lidington, Marcelo Smigol e Fernando David, Thiago também revisita passagens por clubes tradicionais do Rio de Janeiro, como Madureira e América, além de compartilhar histórias curiosas e emocionantes vividas nos Jogos das Estrelas, evento idealizado por seu pai.

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Entre os relatos mais surpreendentes do episódio está o momento em que Diego Maradona quase o levou para atuar no futebol argentino. Thiago conta detalhes da aproximação com o craque argentino e relembra como a possibilidade de jogar na Argentina esteve muito perto de se concretizar.

Sobre o Fut&Papo

Com apresentação de João Lidington, Marcelo Smigol e Fernando David, e direção de Marcelo Gorodicht, o Fut&Papo traz uma conversa franca, nostálgica e cheia de bastidores sobre futebol, legado e identidade dentro e fora dos gramados.

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Thiago Coimbra, filho do Zico, é o convidado do Fut&Papo (Arte: Lance!)

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*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.