Filho de Zico, Thiago Coimbra é o convidado da semana no Fut&Papo; assista ao vivo
Ex-jogador relembra o início da carreira e a responsabilidade de ser comparado ao maior ídolo do Flamengo
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No novo episódio do Fut&Papo, do Lance!TV, nesta quinta-feira (14), às 12h (de Brasília), Thiago Coimbra abre o jogo sobre os bastidores de sua trajetória no futebol e os desafios de carregar um dos sobrenomes mais pesados da história do esporte brasileiro.
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Filho de Zico, o ex-jogador relembra o início da carreira, fala sobre a pressão e a responsabilidade de ser comparado ao maior ídolo da história do Flamengo e revela a frustração por não ter tido mais oportunidades vestindo a camisa rubro-negra.
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Durante o bate-papo com João Lidington, Marcelo Smigol e Fernando David, Thiago também revisita passagens por clubes tradicionais do Rio de Janeiro, como Madureira e América, além de compartilhar histórias curiosas e emocionantes vividas nos Jogos das Estrelas, evento idealizado por seu pai.
Entre os relatos mais surpreendentes do episódio está o momento em que Diego Maradona quase o levou para atuar no futebol argentino. Thiago conta detalhes da aproximação com o craque argentino e relembra como a possibilidade de jogar na Argentina esteve muito perto de se concretizar.
Sobre o Fut&Papo
Com apresentação de João Lidington, Marcelo Smigol e Fernando David, e direção de Marcelo Gorodicht, o Fut&Papo traz uma conversa franca, nostálgica e cheia de bastidores sobre futebol, legado e identidade dentro e fora dos gramados.
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