Palmeiras x Mirassol – Palpites, análise e odds

Confira os palpites e a análise detalhada para Palmeiras x Mirassol, que acontece neste sábado (17/01). O encontro na Arena Barueri será válido pela terceira rodada do Campeonato Paulista. A bola rola às 20h30 (horário de Brasília).

Palpite do Lance! para Palmeiras x Mirassol (17/01/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

As duas equipes se enfrentam em um confronto no qual o mercado de ambos marcam aparece como uma possibilidade relevante. As estreias no Paulistão foram positivas e registraram alta soma de gols, fator que reforça essa leitura. O Mirassol surpreendeu ao marcar três gols logo na primeira rodada, enquanto o Palmeiras venceu o Santos com relativa tranquilidade. Diante desse contexto, a expectativa é de que ambas as redes sejam balançadas, cenário sustentado pelos prognósticos do confronto.

Quatro dos últimos cinco compromissos do Alviverde não terminaram com ambos marcam Em três dos últimos cinco jogos do Mirassol não houve gols dos dois lados O Palmeiras sofre média de 16,2 chutes por partida, enquanto o Mirassol cede 14,5, aumentando as oportunidades de gols para ambos os lados

Outros palpites para Palmeiras x Mirassol

O cenário de ambos marcam indica um confronto com tendência a alta soma de gols. Três dos últimos quatro confrontos diretos entre as equipes terminaram com mais de 2,5 gols, reforçando essa leitura. Além disso, em jogos recentes do Mirassol, a marca de 2,5 gols foi ultrapassada em quatro dos últimos seis compromissos, evidenciando um padrão ofensivo mais aberto.

Também é esperada uma quantidade elevada de escanteios, já que ambas as equipes costumam explorar jogadas pelos lados do campo e realizar muitos cruzamentos na área, característica que favorece esse tipo de mercado. O Verdão, por exemplo, ultrapassou a marca de 11 escanteios em 70% das últimas dez partidas.

Por fim, a projeção aponta para superioridade do Palmeiras diante do Mirassol. O Alviverde chega como atual vice-campeão da Libertadores e do Brasileirão, demonstrando maior nível técnico e consistência. No histórico de confrontos diretos, o Palmeiras soma seis vitórias, enquanto o Mirassol venceu apenas duas vezes.

Análise e Forma dos Times

Palmeiras - Momento e escalação

O Palmeiras iniciou o Campeonato Paulista com duas vitórias pelo placar de 1 a 0, superando Santos e Portuguesa nas primeiras rodadas. A equipe retornou mais cedo às atividades e manteve boa parte do elenco entrosado, fator que contribuiu diretamente para os triunfos recentes e para a solidez apresentada neste começo de competição.

Para o confronto contra o Mirassol, o Verdão ainda precisa ajustar alguns detalhes defensivos, já que o adversário costuma apresentar bom rendimento mesmo atuando fora de casa. Ainda assim, o Palmeiras entra em campo invicto há quatro partidas e sem desfalques relevantes, o que reforça a expectativa de mais uma atuação consistente.

Provável escalação do Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Murilo, Gómez e Piquerez; Emiliano Martínez, Marlon Freitas e Andreas Pereira; Mauricio, Allan e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira

Mirassol - Momento e escalação

O Mirassol chamou atenção no início do Paulistão ao estrear com uma goleada por 3 a 0 sobre o São Paulo. No entanto, como é comum no futebol, acabou sendo derrotado na sequência pelo Primavera por 3 a 1, evidenciando certa oscilação neste começo de campeonato.

Mesmo assim, a equipe apresentou um desempenho mais do que aceitável ao longo de 2025 e deve ser tratada com o nível de competitividade que costuma demonstrar em seus jogos. Para o confronto, o Mirassol não informou desfalques e deve entrar em campo com força máxima, totalmente preparado para o embate.

Provável escalação do Mirassol: Walter; Daniel Borges, João Victor, Luiz Otávio e Reinaldo; Neto Moura, José Aldo, Lucas Mugni e Shaylon; Alesson e André Luis. Técnico: Rafael Guanaes

Confronto direto e estatísticas de Palmeiras e Mirassol

O histórico recente entre Palmeiras e Mirassol é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Palmeiras e Mirassol

09/11/2025 – Mirassol 2 x 1 Palmeiras – Brasileirão Série A 16/07/2025 – Palmeiras 1 x 1 Mirassol – Brasileirão Série A 23/02/2025 – Mirassol 2 x 3 Palmeiras – Campeonato Paulista 24/02/2024 – Palmeiras 3 x 1 Mirassol – Campeonato Paulista 01/02/2023 – Mirassol 0 x 2 Palmeiras – Campeonato Paulista

Estatísticas e curiosidades de Palmeiras x Mirassol

O Mirassol registra média de 13,3 finalizações por jogo Nos confrontos diretos, as duas equipes somam média de 2,9 gols por partida O Palmeiras sofreu média de 6,6 escanteios nas últimas partidas Em todos os confrontos diretos, as equipes apresentam média de 10,8 escanteios O Palmeiras venceu seus últimos quatro compromissos O Palmeiras concentrou 100% de seus ataques no segundo tempo O Mirassol apresenta média de 98% de seus ataques no segundo tempo

Comparação de Odds para Palmeiras x Mirassol

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado da partida:

Casa Mais de 2,5 Gols Menos de 2,5 Gols Betsson 1,80 2,00 Superbet 1,83 2,00 Bet365 1,80 2,00

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance! para Palmeiras x Mirassol

Ambos marcam: Não (1,90 na Bet365) Mais de 2,5 Gols (1,80 na Bet365) Mais de 9,5 Escanteios (1,65 na Superbet) Palmeiras vence (1,53 na Superbet)

