Palmeiras x Mirassol – Palpites, análise e odds
Confira os palpites e as odds para Palmeiras x Mirassol pelo Campeonato Paulista
Confira os palpites e a análise detalhada para Palmeiras x Mirassol, que acontece neste sábado (17/01). O encontro na Arena Barueri será válido pela terceira rodada do Campeonato Paulista. A bola rola às 20h30 (horário de Brasília).
Palpite do Lance! para Palmeiras x Mirassol (17/01/2026)
As duas equipes se enfrentam em um confronto no qual o mercado de ambos marcam aparece como uma possibilidade relevante. As estreias no Paulistão foram positivas e registraram alta soma de gols, fator que reforça essa leitura. O Mirassol surpreendeu ao marcar três gols logo na primeira rodada, enquanto o Palmeiras venceu o Santos com relativa tranquilidade. Diante desse contexto, a expectativa é de que ambas as redes sejam balançadas, cenário sustentado pelos prognósticos do confronto.
- Quatro dos últimos cinco compromissos do Alviverde não terminaram com ambos marcam
- Em três dos últimos cinco jogos do Mirassol não houve gols dos dois lados
- O Palmeiras sofre média de 16,2 chutes por partida, enquanto o Mirassol cede 14,5, aumentando as oportunidades de gols para ambos os lados
Outros palpites para Palmeiras x Mirassol
O cenário de ambos marcam indica um confronto com tendência a alta soma de gols. Três dos últimos quatro confrontos diretos entre as equipes terminaram com mais de 2,5 gols, reforçando essa leitura. Além disso, em jogos recentes do Mirassol, a marca de 2,5 gols foi ultrapassada em quatro dos últimos seis compromissos, evidenciando um padrão ofensivo mais aberto.
Também é esperada uma quantidade elevada de escanteios, já que ambas as equipes costumam explorar jogadas pelos lados do campo e realizar muitos cruzamentos na área, característica que favorece esse tipo de mercado. O Verdão, por exemplo, ultrapassou a marca de 11 escanteios em 70% das últimas dez partidas.
Por fim, a projeção aponta para superioridade do Palmeiras diante do Mirassol. O Alviverde chega como atual vice-campeão da Libertadores e do Brasileirão, demonstrando maior nível técnico e consistência. No histórico de confrontos diretos, o Palmeiras soma seis vitórias, enquanto o Mirassol venceu apenas duas vezes.
Análise e Forma dos Times
Palmeiras - Momento e escalação
O Palmeiras iniciou o Campeonato Paulista com duas vitórias pelo placar de 1 a 0, superando Santos e Portuguesa nas primeiras rodadas. A equipe retornou mais cedo às atividades e manteve boa parte do elenco entrosado, fator que contribuiu diretamente para os triunfos recentes e para a solidez apresentada neste começo de competição.
Para o confronto contra o Mirassol, o Verdão ainda precisa ajustar alguns detalhes defensivos, já que o adversário costuma apresentar bom rendimento mesmo atuando fora de casa. Ainda assim, o Palmeiras entra em campo invicto há quatro partidas e sem desfalques relevantes, o que reforça a expectativa de mais uma atuação consistente.
Provável escalação do Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Murilo, Gómez e Piquerez; Emiliano Martínez, Marlon Freitas e Andreas Pereira; Mauricio, Allan e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira
Mirassol - Momento e escalação
O Mirassol chamou atenção no início do Paulistão ao estrear com uma goleada por 3 a 0 sobre o São Paulo. No entanto, como é comum no futebol, acabou sendo derrotado na sequência pelo Primavera por 3 a 1, evidenciando certa oscilação neste começo de campeonato.
Mesmo assim, a equipe apresentou um desempenho mais do que aceitável ao longo de 2025 e deve ser tratada com o nível de competitividade que costuma demonstrar em seus jogos. Para o confronto, o Mirassol não informou desfalques e deve entrar em campo com força máxima, totalmente preparado para o embate.
Provável escalação do Mirassol: Walter; Daniel Borges, João Victor, Luiz Otávio e Reinaldo; Neto Moura, José Aldo, Lucas Mugni e Shaylon; Alesson e André Luis. Técnico: Rafael Guanaes
Confronto direto e estatísticas de Palmeiras e Mirassol
O histórico recente entre Palmeiras e Mirassol é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:
Últimos cinco jogos entre Palmeiras e Mirassol
- 09/11/2025 – Mirassol 2 x 1 Palmeiras – Brasileirão Série A
- 16/07/2025 – Palmeiras 1 x 1 Mirassol – Brasileirão Série A
- 23/02/2025 – Mirassol 2 x 3 Palmeiras – Campeonato Paulista
- 24/02/2024 – Palmeiras 3 x 1 Mirassol – Campeonato Paulista
- 01/02/2023 – Mirassol 0 x 2 Palmeiras – Campeonato Paulista
Estatísticas e curiosidades de Palmeiras x Mirassol
- O Mirassol registra média de 13,3 finalizações por jogo
- Nos confrontos diretos, as duas equipes somam média de 2,9 gols por partida
- O Palmeiras sofreu média de 6,6 escanteios nas últimas partidas
- Em todos os confrontos diretos, as equipes apresentam média de 10,8 escanteios
- O Palmeiras venceu seus últimos quatro compromissos
- O Palmeiras concentrou 100% de seus ataques no segundo tempo
- O Mirassol apresenta média de 98% de seus ataques no segundo tempo
Comparação de Odds para Palmeiras x Mirassol
Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado da partida:
|Casa
|Mais de 2,5 Gols
|Menos de 2,5 Gols
Betsson
Superbet
Bet365
Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.
Resumo dos palpites do Lance! para Palmeiras x Mirassol
