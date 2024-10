Maiores vendas do Vasco: veja lista completa

Paulinho é a venda mais cara do Vasco (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/10/2024 - 15:52 • Rio de Janeiro

Revelando grandes jogadores, principalmente nos últimos anos, o Vasco vem atingindo novos patamares de vendas de atletas nas últimas temporadas, tendência que deve crescer nos próximos anos pelos talentos produzidos pelo Gigante da Colina. O Lance! te mostra as maiores vendas da história do Vasco da Gama.

A maior venda do Vasco é Paulinho; confira a lista completa (Foto: Carlos Gregório Jr/Vasco.com.br)

As 10 maiores vendas do Vasco:

10º lugar: Alex Teixeira - Cria das categorias de base do clube, Alex Teixeira é a décima maior venda da história do Vasco. Na temporada 2009/10, o atleta foi vendido para o Shakhtar Donetsk, pelo valor de 6 milhões de euros. Atualmente, o jogador voltou ao clube onde foi revelado depois de passagens por Turquia e China.

9º lugar: Talles Magno - Vendido para o New York City, dos EUA, Talles Magno é o nono colocado da lista. Na temporada 2020/21, o atleta foi comprado pelo clube por 7,2 milhões de euros. Hoje em dia, ele está atuando por empréstimo pelo Corinthians.

8º lugar: Rômulo - A oitava maior venda do Vasco foi o volante Rômulo, para o Spartak Moscou, da Rússia, na temporada 2012/2013. Com apenas 21 anos, ele foi vendido para o futebol russo por 8 milhões de euros. Depois de cinco anos na Rússia, o atleta passou por Flamengo e Grêmio, além de jogar na China antes de jogar pelo Vasco e Retrô, onde joga desde 2022

7º lugar: Diego Souza - O sétimo lugar fica com o atacante Diego Souza. O atleta que rodou por diversos clubes do Brasil, foi vendido pelo clube na temporada 2012/13, para o Al-Ittihad da Arábia Saudita, por 8,2 milhões de euros. Ele se aposentou no início de 2024 pelo Sport.

6º lugar: Edmundo - Ídolo da torcida vascaína, Edmundo é a sexta maior venda da história do clube. Ele foi vendido para a Fiorentina na temporada 1997/98 por um valor de 9 milhões de euros. Depois, ele rodou por outros diversos clubes, principalmente do Brasil e se aposentou no Vasco em 2009.

5º lugar: Gabriel Pec - Mais uma revelação do clube, Gabriel Pec está em quinto lugar da lista. Na temporada 2023/24, ele foi vendido para o LA Galaxy, da MLS, por 9,3 milhões de euros. O atleta ainda está atuando pelo clube norte-americano.

4º lugar: Douglas Luiz - Talvez o jogador com mais destaque atualmente que foi vendido pelo Vasco, Douglas Luiz foi vendido para o Manchester City, na temporada 2017/18, por 12 milhões de euros. Atualmente, ele joga pela Juventus.

Atuando pela Juventus, Douglas Luiz é a quarta maior venda do Vasco da Gama (Foto: Reprodução / Instagram Douglas Luiz)

3º lugar: Marlon Gomes - A terceira maior venda do clube fica com Marlon Gomes. A cria da base vascaína foi vendida por 12 milhões de euros, na temporada 2023/24, para o Shakhtar Donetsk.

2º lugar: Andrey Santos - O segundo lugar da lista fica com Andrey Santos. Uma das grandes promessas do Vasco dos últimos anos, ele foi vendido para o Chelsea por 12,5 milhões de euros. Atualmente ele está emprestado ao Strasbourg, da França.

1º lugar: Paulinho - A maior venda do Vasco é Paulinho. Quando o atleta tinha apenas 18 anos, ele foi vendido para o Bayer Leverkusen, da Alemanha, por 18,5 milhões de euros. Atualmente, ele joga pelo Atlético-MG.

Valor arrecadado pelo clube

Com as vendas feitas pelo Vasco com esses jogadores, o clube arrecadou um total de quase 103 milhões de euros.