Messi coloca dedo na cara de Daronco, e cena viraliza em Paraguai x Argentina

Messi se revoltou com Anderson Daronco em Paraguai x Argentina (Foto: Daniel Duarte/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/11/2024 - 22:32 • Assunção (PAR)

Uma cena entre Lionel Messi e Anderson Daronco chamou atenção no jogo entre Paraguai e Argentina, nesta quinta-feira (14). Revoltado com a atuação do brasileiro, o craque colocou o dedo na cara do árbitro após o fim do primeiro tempo do duelo no Defensores del Chaco, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo.

Na reta final do primeiro tempo, Messi reclamou da não aplicação de um cartão amarelo para o zagueiro Alderete. O paraguaio havia sido amarelado alguns minutos antes e fez uma falta dura no craque argentino. Enzo Fernández, Rodrigo de Paul e Otamendi também reclamaram com Daronco ao fim do primeiro tempo.

Com bola rolando, o Paraguai bateu a Argentina de virada, por 2 a 1. Lautaro Martínez abriu o placar para os hermanos, mas Alderete e Sanabria deram a vitória à equipe da casa. Com o resultado, os paraguaios chegaram aos 16 pontos, na 6ª posição das Eliminatórias, enquanto os argentinos estacionaram nos 22, ainda na liderança.

