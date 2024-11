Gafe de Luis Roberto em Venezuela x Brasil viraliza na web: ‘Como assim?’

Luis Roberto narrou o jogo entre Brasil e Venezuela (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/11/2024 - 19:06 • Rio de Janeiro (RJ)

Uma gafe do narrador Luis Roberto não passou despercebida por internautas no jogo entre Brasil e Venezuela, nesta quinta-feira (14). No primeiro tempo, o locutor afirmou que Vini Jr e Gerson atuaram juntos no Flamengo, o que não aconteceu. O assunto viralizou na web.

- Vinicius e Gerson que jogaram juntos no Flamengo, quando o Vinicius surgiu, ainda menino já negociado com o Real Madrid - disse Luis Roberto, aos 24 minutos da etapa inicial.

Vini Jr despontou como uma das grandes promessas nas categorias de base do Flamengo na última década. Em 2018, quando completou 18 anos, o atacante se transferiu para o Real Madrid, no que se tornou a maior venda da história do Rubro-Negro (45 milhões de euros).

Gerson, por sua vez, chegou ao Flamengo apenas em 2019. Revelado no Fluminense, o meia foi um dos pilares da equipe do português Jorge Jesus que conquistou Brasileirão e Libertadores naquela temporada. Ao todo, o meia já soma 10 títulos com a camisa rubro-negra.

