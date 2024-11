Casa de jogador da Seleção Brasileira é invadida na Inglaterra

Joelinton, Raphinha e Neymar comemoram gol da Seleção Brasileira (Foto: Fernando Torres/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 15/11/2024 - 11:41 • Newcastle upon Tyne (ING)

Joelinton, jogador do Newcastle e da Seleção Brasileira, teve sua casa invadida na Inglaterra. O meio-campista publicou um story no Instagram nesta sexta-feira (15) reclamando da situação, já que não é a primeira vez que passa por um assalto em sua residência.

➡️ Brasileiros perdem a paciência com titular da Seleção: ‘Totalmente inseguro’

- Nossa casa foi invadida novamente. Para qualquer um que está considerando fazer isso, por favor saibam que já não há nada valioso aqui. O que nós mais nos importamos é a segurança de nossa família e que nossas crianças cresçam sem medo. Queremos um lugar onde filhos de todos, inclusive os nossos, se sintam seguros. Pedimos que nossa casa seja respeitada como um lugar seguro para nossa família. Queremos simplesmente viver em paz - afirmou o central.

Horas antes da publicação, Joelinton havia postado fotos com sua esposa, Thaís Gondim, e os filhos em Dubai. O jogador está de férias, já que não foi convocado por Dorival Júnior para os jogos da Seleção Brasileira nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Em janeiro, o atleta havia passado por uma situação semelhante. Vivendo um período de recuperação de uma lesão à época, o ex-Sport recebeu um alerta em seu celular enquanto acompanhava o duelo entre Newcastle e Manchester City no St. James' Park, e acionou a polícia do estádio, mas não havia mais ninguém no local à chegada das autoridades.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O caso de Joelinton não é novidade no futebol inglês. Em dezembro de 2023, Jack Grealish, do Manchester City, e Kurt Zouma, do West Ham, perderam bens em assaltos às suas respectivas residências; nomes como Sterling, Chamberlain e João Cancelo também passaram pelo mesmo problema.

Joelinton, da Seleção Brasileira, diz ter tido casa assaltada em Newcastle upon Tyne (Foto: Reprodução)

🔰 JOELINTON FORA DA SELEÇÃO BRASILEIRA

O meio-campista passou por um longo período de recuperação nos últimos meses e ainda não recebeu oportunidades sob o comando de Dorival. Com Ramon Menezes e Fernando Diniz, em 2023, entrou em campo cinco vezes e marcou um gol, na goleada sobre Guiné por 4 a 1, em 17 de junho.