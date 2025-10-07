menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Jornalista critica atitude de Abel Ferreira, do Palmeiras: ‘Perdeu a chance’

Polêmicas de arbitragem tumultuaram vitória contra o São Paulo

b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 07/10/2025
14:16
Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)
imagem cameraAbel Ferreira, técnico do Palmeiras, no Morumbi (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)
A vitória do Palmeiras diante do São Paulo, em uma virada por 3 a 2, no Morumbi, acabou ofuscada pelas polêmicas de arbitragem que envolveram o confronto. Durante edição do "Galvão e Amigos", o jornalista Bodão, criticou o posicionamento de Abel em relação a não marcação de um pênalti para o Tricolor Paulista.

- O Palmeiras foi beneficiado pela arbitragem. O São Paulo tinha grandes chances de fazer 3 x 0 no primeiro tempo. E o Abel perdeu a chance de ficar quieto. Falar que "para ele não foi pênalti" porque o jogador do São Paulo não alcançaria a bola... que regra é essa? Tá inventando regra! Foi falta dentro da área. Independente de onde a bola está, é pênalti - defendeu o jornalista Marco Antônio Rodrigues.

➡️ Joia do Palmeiras supera Lamine Yamal e figura top 5 na Espanha

Palmeiras jogará durante paralisação

Neste sábado (11), o Palmeiras enfrentará o Juventude no Allianz Parque, mesmo com a paralisação da rodada regular do Brasileirão. Isso porque o Verdão ainda tem uma rodada atrasada para compensar (12ª rodada). O time paulista assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro nesta rodada e pode abrir vantagem na ponta da tabela com o jogo em atraso.

Vitória contra o São Paulo deu liderança temporária ao Palmeiras (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)
🟢Desfalques

🚑No departamento médico:
Paulinho - se recuperando de cirurgia
Ramón Sosa - edema na coxa esquerda e por isso foi até cortado da Seleção Paraguaia nesta Data Fifa

🟨🟨🟨Suspensos:
Vitor Roque - suspensão automática após receber terceiro cartão amarelo

🌎Data Fifa:
Flaco López - convocado para a seleção argentina
Facundo Torres - convocado para a seleção uruguaia
Emiliano Martínez - convocado para a seleção uruguaia

❓Dúvidas:
Luighi - estava com a Seleção Brasileira Sub-20 disputando a Copa do Mundo e se tiver condições pode aparecer no banco.

