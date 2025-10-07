Jornalista critica atitude de Abel Ferreira, do Palmeiras: ‘Perdeu a chance’
Polêmicas de arbitragem tumultuaram vitória contra o São Paulo
- Matéria
- Mais Notícias
A vitória do Palmeiras diante do São Paulo, em uma virada por 3 a 2, no Morumbi, acabou ofuscada pelas polêmicas de arbitragem que envolveram o confronto. Durante edição do "Galvão e Amigos", o jornalista Bodão, criticou o posicionamento de Abel em relação a não marcação de um pênalti para o Tricolor Paulista.
Galvão Bueno vê Flamengo em queda e cita aspecto do Brasileirão em ‘péssima fase’
Fora de Campo
Renata Silveira agradece chuva de elogios na web por narração de gol do Vasco
Fora de Campo
Entenda o câncer de tireoide, doença que acometeu Everton Ribeiro e Jorge Iggor
Fora de Campo
- O Palmeiras foi beneficiado pela arbitragem. O São Paulo tinha grandes chances de fazer 3 x 0 no primeiro tempo. E o Abel perdeu a chance de ficar quieto. Falar que "para ele não foi pênalti" porque o jogador do São Paulo não alcançaria a bola... que regra é essa? Tá inventando regra! Foi falta dentro da área. Independente de onde a bola está, é pênalti - defendeu o jornalista Marco Antônio Rodrigues.
➡️ Joia do Palmeiras supera Lamine Yamal e figura top 5 na Espanha
Palmeiras jogará durante paralisação
Neste sábado (11), o Palmeiras enfrentará o Juventude no Allianz Parque, mesmo com a paralisação da rodada regular do Brasileirão. Isso porque o Verdão ainda tem uma rodada atrasada para compensar (12ª rodada). O time paulista assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro nesta rodada e pode abrir vantagem na ponta da tabela com o jogo em atraso.
🚑No departamento médico:
Paulinho - se recuperando de cirurgia
Ramón Sosa - edema na coxa esquerda e por isso foi até cortado da Seleção Paraguaia nesta Data Fifa
🟨🟨🟨Suspensos:
Vitor Roque - suspensão automática após receber terceiro cartão amarelo
🌎Data Fifa:
Flaco López - convocado para a seleção argentina
Facundo Torres - convocado para a seleção uruguaia
Emiliano Martínez - convocado para a seleção uruguaia
❓Dúvidas:
Luighi - estava com a Seleção Brasileira Sub-20 disputando a Copa do Mundo e se tiver condições pode aparecer no banco.
➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias