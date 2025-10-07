Jornalista critica atitude de Abel Ferreira, do Palmeiras: ‘Perdeu a chance’

A vitória do Palmeiras diante do São Paulo, em uma virada por 3 a 2, no Morumbi, acabou ofuscada pelas polêmicas de arbitragem que envolveram o confronto. Durante edição do "Galvão e Amigos", o jornalista Bodão, criticou o posicionamento de Abel em relação a não marcação de um pênalti para o Tricolor Paulista.

continua após a publicidade

- O Palmeiras foi beneficiado pela arbitragem. O São Paulo tinha grandes chances de fazer 3 x 0 no primeiro tempo. E o Abel perdeu a chance de ficar quieto. Falar que "para ele não foi pênalti" porque o jogador do São Paulo não alcançaria a bola... que regra é essa? Tá inventando regra! Foi falta dentro da área. Independente de onde a bola está, é pênalti - defendeu o jornalista Marco Antônio Rodrigues.

➡️ Joia do Palmeiras supera Lamine Yamal e figura top 5 na Espanha

Palmeiras jogará durante paralisação

Neste sábado (11), o Palmeiras enfrentará o Juventude no Allianz Parque, mesmo com a paralisação da rodada regular do Brasileirão. Isso porque o Verdão ainda tem uma rodada atrasada para compensar (12ª rodada). O time paulista assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro nesta rodada e pode abrir vantagem na ponta da tabela com o jogo em atraso.

continua após a publicidade

Vitória contra o São Paulo deu liderança temporária ao Palmeiras (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

🚑No departamento médico:

Paulinho - se recuperando de cirurgia

Ramón Sosa - edema na coxa esquerda e por isso foi até cortado da Seleção Paraguaia nesta Data Fifa

🟨🟨🟨Suspensos:

Vitor Roque - suspensão automática após receber terceiro cartão amarelo

🌎Data Fifa:

Flaco López - convocado para a seleção argentina

Facundo Torres - convocado para a seleção uruguaia

Emiliano Martínez - convocado para a seleção uruguaia

continua após a publicidade

❓Dúvidas:

Luighi - estava com a Seleção Brasileira Sub-20 disputando a Copa do Mundo e se tiver condições pode aparecer no banco.

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras