O gol de GB, que sacramentou a virada do Vasco diante do Vitória em São Januário, brilhou na voz de Renata Silveira. Grávida de aproximadamente seis meses, a narradora da Globo foi muito elogiada por sua atuação no jogo de domingo e, agradeceu o carinho em suas redes.

continua após a publicidade

Renata destacou os principais comentários e se divertiu com um que dizia: “Tudo isso enquanto estava fabricando um baço, um fígado e um pulmão.”

Na briga contra o rebaixamento, o Vitória fiz um jogo elétrico em São Januário neste domingo (5), com direito a duas viradas, expulsão e gol no apagar das luzes. Contudo, o brilho das joias vascaínas ofuscou o jogo, sendo premiado pela persistência. Resultado: Vasco 4 x 3 Vitória.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Conheça GB, do Vasco: autor do gol narrador por Renata

Texto de Pedro Cobalea

Autor do gol que garantiu os três pontos para o Vasco no emocionante triunfo por 4 a 3 sobre o Vitória, neste domingo (5), em São Januário, GB viveu uma noite especial.

Com quase dois metros de altura (1,96m) e boa mobilidade para o porte físico, GB é considerado uma das principais promessas reveladas em São Januário. No campo, ele mostrou faro de gol: aos 52 minutos do segundo tempo, aproveitou cruzamento de Lucas Piton e marcou o gol que sacramentou o triunfo cruz-maltino.

continua após a publicidade

GB marcou o gol do triunfo do Vasco por 4 a 3 sobre o Vitória (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Agora, recuperado de uma lesão na coxa sofrida em julho, GB mostrou que segue pronto para ajudar o Vasco. Com o gol decisivo diante do Vitória, o atacante pode ganhar mais espaço com Fernando Diniz e ajudar o Vasco na sequência da temporada.

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real