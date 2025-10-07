Renata Silveira agradece chuva de elogios na web por narração de gol do Vasco
Narradora está grávida de seu segundo filho, a menina Rafaela
O gol de GB, que sacramentou a virada do Vasco diante do Vitória em São Januário, brilhou na voz de Renata Silveira. Grávida de aproximadamente seis meses, a narradora da Globo foi muito elogiada por sua atuação no jogo de domingo e, agradeceu o carinho em suas redes.
Renata destacou os principais comentários e se divertiu com um que dizia: “Tudo isso enquanto estava fabricando um baço, um fígado e um pulmão.”
Na briga contra o rebaixamento, o Vitória fiz um jogo elétrico em São Januário neste domingo (5), com direito a duas viradas, expulsão e gol no apagar das luzes. Contudo, o brilho das joias vascaínas ofuscou o jogo, sendo premiado pela persistência. Resultado: Vasco 4 x 3 Vitória.
Conheça GB, do Vasco: autor do gol narrador por Renata
Texto de Pedro Cobalea
Autor do gol que garantiu os três pontos para o Vasco no emocionante triunfo por 4 a 3 sobre o Vitória, neste domingo (5), em São Januário, GB viveu uma noite especial.
Com quase dois metros de altura (1,96m) e boa mobilidade para o porte físico, GB é considerado uma das principais promessas reveladas em São Januário. No campo, ele mostrou faro de gol: aos 52 minutos do segundo tempo, aproveitou cruzamento de Lucas Piton e marcou o gol que sacramentou o triunfo cruz-maltino.
Agora, recuperado de uma lesão na coxa sofrida em julho, GB mostrou que segue pronto para ajudar o Vasco. Com o gol decisivo diante do Vitória, o atacante pode ganhar mais espaço com Fernando Diniz e ajudar o Vasco na sequência da temporada.
