Palmeiras tem sete baixas confirmadas contra o Juventude pelo Brasileirão; veja lista

Depois de perder Flaco López e Aníbal Moreno, convocados pela Seleção Argentina, e Gustavo Gómez e Ramón Sosa, pela Paraguaia, o Palmeiras teve mais dois jogadores chamados pela Seleção Uruguaia para a próxima Data Fifa: o atacante Facundo Torres e o volante Emiliano Martínez. A lista foi divulgada nesta segunda-feira (6) e, assim o desfalque do time de Abel Ferreira para duelo contra o Juventude, marcado para o próximo dia 11, no Allianz Parque, em partida atrasada do Campeonato Brasileiro, aumentou.

continua após a publicidade

➡️ Autor de duas assistências, Mauricio revela ‘segredo’ para virada do Palmeiras no clássico

Além dos seis jogadores convocados, o Palmeiras não poderá contar com o centrovante Vitor Roque, que foi advertido durante clássico contra o São Paulo, no domingo (5), no Morumbis, e cumprirá suspensão automática na partida do final de semana.

A partida do Brasileirão foi reagendada para essa data, já que era um duelo remarcado em razão da disputa do Palmeiras no Mundial de Clubes da Fifa, no meio do ano.

continua após a publicidade

Os jogos amistosos da Seleção Uruguaia acontecerão nos dias 10 e 13 de outubro, contra República Dominicana e Uzbequistão, nos dois países. O lateral-esquerdo Piquerez, que costuma estar nas listas de convocados de Marcelo Bielsa, ficou fora desses duelos.

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Com o resultado positivo do Palmeiras contra o São Paulo aliado a uma derrota do até então líder Flamengo, o time de Abel Ferreira assumiu a ponta da tabela e terá a chance de abrir vantagem na ponta no sábado (11). O Verdão tem, agora, 55 pontos, mesma pontuação do Rubro-Negro, segundo colocado, mas à frente pelos critérios de desempate da competição.

continua após a publicidade