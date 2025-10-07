Entenda o câncer de tireoide, doença que acometeu Everton Ribeiro e Jorge Iggor

Everton Ribeiro, meio-campista do Bahia, utilizou suas redes sociais para compartilhar que foi diagnosticado com câncer de tireoide e passou por um procedimento cirúrgico, felizmente, bem-sucedido.

Além de Everton Ribeiro, o narrador da Globo Jorge Iggor também lutou contra o câncer de tireoide. O jornalista removeu um tumor em junho de 2021 e na época compartilhou seu processo de cura nas redes sociais. A principal dificuldade enfrentada foram as alterações na voz, sua principal ferramenta de trabalho;

- 42 dias depois de operado, eu narrei um jogo ao vivo da Libertadores, claro que estava longe do 100% mas aceitamos ir ao ar pela importância da noite. Passaram os dias, outros jogos foram vindo e era muito perceptível a minha evolução - compartilhou o narrador.

- Justamente na semana anterior à volta da Champions, eu estava escalado para um Santos e Bahia no Brasileirão, e aí eu senti os gritos voltarem, senti mais confiança para narrar, e falei "opa, tá quase 100%". Agora, minha voz voltou, os gritos estão quase no que era antes e eu volto para casa extremamente satisfeito - completou Jorge Iggor.

O meia Everton Ribeiro, do Bahia, usou as redes sociais nesta segunda-feira (6) para compartilhar que foi diagnosticado com câncer na tireoide há cerca de um mês. No post, ele diz que foi submetido à cirurgia nesta manhã e segue em recuperação.

— Oi, amigos. Preciso compartilhar uma notícia com vocês. Há cerca de um mês, fui diagnosticado com um câncer na tireoide. Hoje fiz a cirurgia e tudo correu bem, graças a Deus. Sigo em recuperação, com fé e com o apoio da minha família e de vocês. Obrigado por cada oração e carinho. Ter vocês ao meu lado faz toda a diferença. Tenho certeza de que vamos vencer mais essa batalha juntos — escreveu o jogador.

Everton Ribeiro esteve em campo contra o Flamengo neste domingo (Foto: Letícia Martins/EC Bahia)

⚕️Saiba mais sobre a doença:

O câncer de tireoide ocorre com frequência três vezes maior no público feminino em comparação aos homens. A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que no Brasil, a projeção anual indica 13.780 novos casos de câncer nessa glândula, sendo 11.950 em mulheres.

Normalmente, doença aparece mais cedo do que outros tipos de câncer em adultos. Na verdade, dois em cada três casos acontecem com pessoas entre 20 e 55 anos. Ainda não existe um consenso médico sobre o que causa o câncer de tireoide. Entretanto, sabe-se que existem fatores de risco que podem aumentar as chances da doença se desenvolver, como: exposição à radioterapia na cabeça e pescoço durante a infância, alimentação pobre em iodo, histórico familiar de câncer de tireoide e outros.