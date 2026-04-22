Jornalista critica atitude da torcida do São Paulo: 'Não é possível'

A vitória do São Paulo sobre o Juventude por 1 a 0 não foi o suficiente para diminuir a pressão da torcida em cima do treinador Roger Machado, que foi hostilizado. Após a partida desta terça-feira (21), um jornalista criticou a atitude dos torcedores do Tricolor Paulista no Morumbis.

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Fernando Campos, na CazéTV, não concordou com as vaias e xingamentos que Roger Machado recebeu depois de São Paulo x Juventude.

- Eu não estou aqui para ser 'sommelier' de sentimentos de torcedor, assim... o torcedor, ele tem o sentimento dele. O torcedor, ele fica completamente revoltado com a gestão do São Paulo, mas assim, eu acho que precisa ter um pouquinho mais de equilíbrio nessa análise, principalmente após o jogo de ontem - começou o jornalista.

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- Não é possível que você veja o jogo e você coloque a culpa de uma vitória só por 1 a 0 no Roger. A responsabilidade de ontem foi dos jogadores e eu acho que o Luciano foi muito bem também entendendo, mais uma vez, o que ele representa para o clube e para esse elenco, de blindar o Roger - completou Fernando Campos.

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Roger Machado em São Paulo x Juventude (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

Como foi o jogo do São Paulo

A noite no Morumbis começou sob forte pressão da torcida. Já na divulgação da escalação, o nome de Roger foi recebido com vaias nas arquibancadas. Integrantes da diretoria, como Rui Costa, também foram alvo de protestos.

Com a bola rolando, o São Paulo levou perigo logo nos primeiros minutos em cobrança de escanteio, mas acabou desviando pela linha de fundo. Quanto a posse de bola, pertencia ao Tricolor. Do lado do Juventude, pouco controle de jogo.

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O São Paulo ameaçou com alguns finalizações mais perigosas, mas o destaque mesmo foi para Luciano. Aos 31 minutos, Danielzinho começou uma boa jogada, acionando Lucas Ramon pelo lado direito. Artur abriu o corredor pela ponta e levantou a bola para Luciano, que mandou de cabeça para o fundo da rede. Na comemoração, beijou a bandeira de escanteio do Tricolor.

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Aos 39, quase Luciano garante o segundo. Porém, pesou na força e mandou a bola para fora. Enquanto isso, o Juventude teve somente uma criação mais perigosa, travada pela defesa tricolor. O primeiro tempo terminou em vantagem de um gol para o São Paulo.

Em uma disputa com André Silva, a arbitragem apontou um possível desvio de mão no volante Léo Índio. O VAR foi chamado e o juiz marcou. Calleri ficou responsável pela cobrança, mas Pedro Rocha defendeu. O São Paulo deixou o Morumbis com apenas um gol de vantagem para o jogo de volta.