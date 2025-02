Jornalista compara Gabigol com ídolo do Vasco após expulsão em clássico mineiro

O jornalista Mauro Beting analisou a expulsão do atacante Gabigol, no último domingo (9), durante o clássico mineiro entre Cruzeiro e Atlético-MG. Sem a presença do camisa 9 em campo, o time celeste perdeu o clássico por 2 a 0, no Mineirão, em partida válida pela 7ª rocada do Campeonato Mineiro.

O cartão vermelho de Gabigol no clássico aconteceu aos 29 minutos do primeiro tempo. O árbitro Felipe Fernandes de Lima o retirou de campo após rever no VAR uma cotovelada do camisa 9 em cima o zagueiro Lyanco. Ao comentar a expulsão, Mauro Beting comparou o atacante do Cruzeiro com Edmundo, ídolo do Vasco.

- Ele (Gabigol) é tipo o Edmundo nessa característica. É um jogador indisciplinado e os atletas adversários sabem que ele é um cara mais instável emocionalmente e provoca. E o Gabigol também é provocador também. Faz parte do pacote. Agora, ele precisa, até pela experiência, se conter. Era início de jogo - disse o jornalista, antes de completar.

- Me pareceu até um revide. Pareceu até um lance de pelada, entre jogadores que não se batem, que não tem uma química boa, e já saiem na porrada. Mas é um negócio triste, e o resultado final foi isso, uma derrota do Cruzeiro - concluiu.

Cartões vermelhos de Gabigol

A expulsão do atacante contra o Atlético-MG, no último domingo (9), foi a 12ª punição dele nos últimos 10 anos. Com determinado número, ele igualou a marca do zagueiro Thiago Heleno como o atleta que mais recebeu cartão vermelho no futebol nacional desde 2015.

Relembre as expulsões do atacante:

Grêmio 1 x 0 Santos (2015) - reclamação

Santos 3 x 1 Nacional (2018) - joelhada

Flamengo 0 x 1 Peñarol (2019) - carrinho

Grêmio 0 x 1 Flamengo (2019) - desrespeitar o árbitro

Flamengo 2 x 1 River Plate (2019) - provocação a torcida adversária

Fluminense 1 x 2 Flamengo (2020) - reclamação

Flamengo 4 x 3 Bahia (2020) - ofensa à arbitragem

Flamengo 0 x 4 Internacional (2021) - chutou a bola no adversário

Flamengo 0 x 3 Athletico-PR (2023) - braçada

Flamengo 1 x 1 Fluminense (2023) - empurrão

Cruzeiro 0 x 2 Atlético-MG (2025) - cotovelada