Cruzeiro x Atlético-MG: expulsão de Gabigol gera debate na web

O primeiro tempo do clássico entre Cruzeiro e Atlético-MG , deste domingo (9), no Mineirão, pela 7ª rodada do Campeonato Mineiro, foi marcado por polêmica. Aos 29 minutos, o atacante Gabigol foi expulso após acertar uma cotuvelada no zagueiro Lyanco. O lance foi revisto pelo VAR.

O fato mobilizou a web. Diversos perfis nas redes sociais comentaram o lance e a decisão do cartão vermelho para o atacante. Alguns telespectadores apontaram que o camisa 9 foi imprudente no lance. Contudo, outros avaliaram uma certa rigorosidade do uso do VAR no lance.

Primeiramente, o árbitro Felipe Fernandes de Lima havia apenas apitado a falta e aplicado o cartão amarelo para Gabigol. Porém, após a interferência da tecnologia, ele reverteu a decisão dentro de campo e expulsou o camisa 9.

Mesmo com um a menos, o Cruzeiro conseguiu segurar o empate sem gols durante toda a primeira etapa. Foram, ao todo, 21 minutos desfalcado por um atleta durante o primeiro tempo.

