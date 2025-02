Torcedores do Cruzeiro citam Gabigol em provocação ao Atlético-MG

Cruzeiro e Atlético-MG entram em campo neste domingo (9), às 16h, no Mineirão, pela 7ª rodada do Campeonato Mineiro. Antes do clássico, torcedores do clube celeste movimentaram as redes sociais com provocações ao rival. Para realizar determinado gesto, diversoso perfis citaram o atacante Gabigol.

continua após a publicidade

➡️ Leonardo Jardim anuncia como o Cruzeiro vai jogar sob seu comando

➡️ Atlético-MG pode ser eliminado no Mineiro com empate no clássico

O camisa 9 é um dos grandes reforços do Cruzeiro para esta temporada e tem um histórico de gols contra o Atlético-MG. Assim, diversos torcedores do clube celeste alertaram o rival de que Gabigol irá marcar no clássico.

Além disso, alguns ainda destacaram que o atacante tem mais títulos que o adversário. Ao citar determinado caso, os torcedores levaram em consideração apenas os títulos do atacante na recente passagem pelo Flamengo. Foram ao todo, duas Libertadores, duas Copa do Brasil, duas Supercopa do Brasil e dois Brasileiros. Na história, o Atlético-MG tem uma Libertadores, duas Copa do Brasil, uma Supercopa e três Brasileiros.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Cruzeiro x Atlético-MG

O clássico mineiro acontece na reta final da primeira fase do estadual. A equipe alvinegra chega para o confronto pressionada pelo resultado. Isso porque, atualmente ocupa a 3ª colocação do Grupo A do torneio estadual. A vitória contra o rival é primordial para as pretenções do clube em avançar para a próxima fase.

Por outro lado, o Cruzeiro chega com pouca pressão externa. O time lidera o Grupo C do torneio e tem uma situação confortável para avançar para a fase decisiva do estadual.

continua após a publicidade