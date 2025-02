Leonardo Jardim vai adotar estilo de jogo de acordo com grupo

O técnico Leonardo Jardim, em sua primeira entrevista coletiva na Toca da Raposa, nesta segunda-feira (10), já deixou bem claro como o Cruzeiro vai atuar sob seu comando. O treinador português teve o contato inicial com os jogadores e vai estrear quarta-feira (12), contra o Democrata-GV, às 19h45, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, pelo Campeonato Mineiro.

- Tenho que me adaptar ao elenco que temos. Gosto de uma equipe que tenha a bola, mas com transição rápida quando tiver espaço, com mudança de lado quando nos pressionarem nos corredores. Que seja uma equipe compacta, que consiga pressionar o adversário. Temos que trabalhar essas ideias nos jogos, porque o jogo tem variantes, com momentos em que temos mais controle e outros que temos que sair em transição – afirmou Leonardo Jardim.

Leonardo Jardim com o grupo de jogadores do Cruzeiro, na Toca da Raposa (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Com vasta experiência no futebol europeu e no árabe, o treinador de 50 anos destaca que uma equipe, no entanto, não pode ficar presa a um determinado esquema:

- Não acredito somente em uma ideia que temos de manter, independentemente do adversário. O jogador tem que ter essa cultura tática e perceber qual o timing, qual o momento para tomar decisões em relação ao plano de jogo – afirmou.

Leonardo Jardim aponta a intensidade como principal característica de equipes vencedoras

Para o treinador do Cruzeiro, a intensidade é a principal arma de uma equipe e cita como exemplo o sucesso recente de times brasileiros:

- O futebol brasileiro, nos últimos anos, principalmente os times que conseguiram ganhar campeonatos, teve como grande diferença a intensidade. Essas equipes conseguiram ter talento e intensidade nos jogos. Foi o caso do Palmeiras, do Flamengo e agora o Botafogo. É nessa área que acredito, ter mais intensidade, agressividade, porque os campeões têm talentos, mas também precisam da outra parte, que é intensidade de jogo – explicou.