O Santos treinou na tarde desta terça-feira (19), no CT Rei Pelé, após manifestações de torcedores que atrasaram em cerca de 1h a atividade da equipe. Foi o primeiro trabalho desde a goleada por 6 a 0 sofrida diante do Vasco da Gama.
O treino foi comandado por Matheus Bachi, ex-auxiliar de Cleber Xavier, demitido recentemente pelo clube. O filho de Tite, inclusive, será o treinador interino enquanto a diretoria define o futuro comandante. Além dele, o auxiliar Vinícius Marques e o preparador físico Fábio Mahseredjian também permaneceram no clube.
A comissão técnica dividiu o elenco em dois grupos: os titulares da derrota para o Vasco realizaram trabalhos regenerativos na academia, enquanto os reservas foram a campo sob orientação de Matheus Bachi.
O interino já sabe que não poderá contar com Neymar, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, para o confronto contra o Bahia, no próximo domingo (24), às 16h. O zagueiro João Basso, em recuperação de lesão, ainda é dúvida.
Manifestações antes da atividade
Antes do treino, um grupo de torcedores chegou ao CT Rei Pelé com rojões e cânticos contra a diretoria e o elenco. Eles chegaram a quebrar um dos portões do estacionamento para ter acesso à área interna.
Temendo protestos mais intensos, a diretoria do Santos havia reforçado a segurança no local, mas, mesmo assim, os torcedores conseguiram se aproximar da área destinada aos veículos dos jogadores.
Neymar estava presente no CT e participou de uma conversa com os atletas, além do gerente de futebol Alexandre Mattos. A Polícia Militar foi acionada para conter a desordem e acalmar os ânimos dos mais exaltados.
