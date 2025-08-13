O anúncio da saída do narrador Jorge Iggor da TNT Sports mexeu com o coração do fã de esporte. O jornalista será o novo reforço do GE TV, novo projeto digital do grupo Globo. Na web, internautas lamentaram a saída e consideraram a contratação um "grande acerto" por parte da emissora carioca.

TNT confirma saída de Jorge Iggor

Jorge Iggor era o segundo narrador mais importante na hierarquia interna da emissora, atrás somente de Andre Henning. Além do trabalho na TNT, o narrador também solta vídeos diários em seu canal no Youtube.

Confira a nota oficial da TNT Sports sobre a saída do narrador;

"A TNT Sports confirma a saída de Jorge Iggor de seu quadro de talentos, após mais de 18 anos. A empresa agradece ao profissional pelos inestimáveis serviços prestados desde 2007, ano de criação do Esporte Interativo, que viria a se tornar a TNT Sports. Desejamos sucesso ao narrador nesta nova etapa de sua trajetória profissional".

Jorge Iggor era um dos principais narradores da TNT Sports (Foto: Reprodução)

O que será o GE TV, novo projeto da Globo?

Ainda sem previsão de anúncio ou lançamento, o canal utilizará a base do perfil do Globo Esporte no YouTube, que já conta com 6,2 milhões de inscritos, e passará a exibir uma nova programação. A maior parte do elenco será composta por influenciadores digitais e profissionais do site ge. A Globo não pretende utilizar nomes do elenco atual da TV aberta e do SporTV, com poucas exceções. Um dos cotados é Fred Bruno, que chegou à emissora por conta do seu trabalho anterior no próprio Youtube.

As transmissões ao vivo serão o principal atrativo do canal, com acesso gratuito a alguns eventos esportivos. A emissora, porém, deve manter parte significativa dos seus direitos com exclusividade dos canais por assinatura. O lançamento da faz parte da estratégia do Grupo Globo para ampliar sua atuação no meio digital e explorar novas formas de faturamento com conteúdo esportivo.