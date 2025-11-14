Com destaque para craque do Real Madrid, IA crava o resultado de Brasil x Senegal
Amistoso acontece neste sábado (15), em Londres
- Matéria
- Mais Notícias
Após garantir a classificação para a Copa do Mundo de 2026, o Brasil segue sua preparação com um amistoso contra Senegal, neste sábado (15). A bola rola às 13h (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres. Diante disso, o Lance! pediu para a Grok, ferramenta de inteligência artificial do 'X', cravar o resultado da partida.
Vitor Roque celebra vaga na Seleção, explica o ‘Tigrinho’ e fala sobre ‘peso da Europa’
Seleção Brasileira
Alex Sandro sobre a final da Libertadores: ‘A torcida do Flamengo está em maioria na Seleção’
Seleção Brasileira
PVC faz cobrança a Vini Jr e crê em protagonismo de Estêvão na Seleção
Fora de Campo
➡️Possível novo adversário do Brasil repercute: 'Tem que mudar'
Previsão da IA para Brasil x Senegal
Primeiro tempo
De acordo com a ferramenta, a equipe de Senegal vai começar pressionando o Brasil. Apostando nos contra-ataques, a primeira oportunidade aparece aos 18 minutos, com Ismaila Sarr, que acha um bonito lançamento para Sadio Mané. O camisa 10 supera a marcação de Marquinhos e bate no canto do goleiro para abrir o placar: Senegal 1 a 0.
A reação brasileira é imediata. Estevão sofre falta na entrada da área e Vini Jr cobra com categoria para empatar o amistoso internacional: Brasil 1 a 1. Ainda na primeira etapa, o camisa 7 mostrou o cartão de visitas para a equipe de Senegal e por pouco não virou a partida, após bonita jogada individual.
➡️ Fala de técnico da Itália sobre a América do Sul gera polêmica: 'Muito difícil'
Segundo tempo
Assim como aconteceu no início da partida, Senegal soube aproveitar as brechas, desta vez com o zagueiro Koulibaly, que subiu sozinho após uma cobrança de escanteio e colocou a equipe africana novamente à frente do placar: Senegal 2 a 1.
No entanto, a noite era de Vini Jr. Após tabelar com Paquetá, o atacante do Real Madrid invadiu a área e serviu João Pedro, que entrou livre de marcação e só empurrou para o fundo do gol: Brasil 2 a 2. Nos minutos finais, o camisa 7 aproveitou a sobra na entrada da área, encarou a marcação e bateu firme para se sacramentar como o herói do amistoso: Brasil 3 a 2.
📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias