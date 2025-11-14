menu hamburguer
Com destaque para craque do Real Madrid, IA crava o resultado de Brasil x Senegal

Amistoso acontece neste sábado (15), em Londres

Breno-Carvalho-Cardao-Prata-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Breno Prata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 14/11/2025
08:00
Jogadores comemoram gol da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
imagem cameraJogadores comemoram gol da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
Após garantir a classificação para a Copa do Mundo de 2026, o Brasil segue sua preparação com um amistoso contra Senegal, neste sábado (15). A bola rola às 13h (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres. Diante disso, o Lance! pediu para a Grok, ferramenta de inteligência artificial do 'X', cravar o resultado da partida.

➡️Possível novo adversário do Brasil repercute: 'Tem que mudar'

Previsão da IA para Brasil x Senegal

Primeiro tempo

De acordo com a ferramenta, a equipe de Senegal vai começar pressionando o Brasil. Apostando nos contra-ataques, a primeira oportunidade aparece aos 18 minutos, com Ismaila Sarr, que acha um bonito lançamento para Sadio Mané. O camisa 10 supera a marcação de Marquinhos e bate no canto do goleiro para abrir o placar: Senegal 1 a 0.

A reação brasileira é imediata. Estevão sofre falta na entrada da área e Vini Jr cobra com categoria para empatar o amistoso internacional: Brasil 1 a 1. Ainda na primeira etapa, o camisa 7 mostrou o cartão de visitas para a equipe de Senegal e por pouco não virou a partida, após bonita jogada individual.

➡️ Fala de técnico da Itália sobre a América do Sul gera polêmica: 'Muito difícil'

Segundo tempo

Assim como aconteceu no início da partida, Senegal soube aproveitar as brechas, desta vez com o zagueiro Koulibaly, que subiu sozinho após uma cobrança de escanteio e colocou a equipe africana novamente à frente do placar: Senegal 2 a 1.

No entanto, a noite era de Vini Jr. Após tabelar com Paquetá, o atacante do Real Madrid invadiu a área e serviu João Pedro, que entrou livre de marcação e só empurrou para o fundo do gol: Brasil 2 a 2. Nos minutos finais, o camisa 7 aproveitou a sobra na entrada da área, encarou a marcação e bateu firme para se sacramentar como o herói do amistoso: Brasil 3 a 2.

Vini Jr - Seleção Brasileira - Copa América
Vini Jr comemora gol pela Seleção Brasileira (Foto: Frederic J. Brown/AFP)

