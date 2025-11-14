A Seleção Brasileira se prepara para enfrentar o Senegal em amistoso neste sábado (15), às 13h (de Brasília), e a expectativa em torno de Paulo Henrique, lateral-direito do Vasco, continua em alta. O jogador, que chamou atenção na última Data Fifa, integra o grupo, mas deve começar a partida no banco de reservas. A tendência é que Éder Militão seja improvisado na lateral-direita, mantendo o time titular de acordo com o planejamento do técnico Carlo Ancelotti.

Paulo Henrique disputa a posição com Wesley, da Roma, que se recuperou de lesão e havia sido substituído na última convocação justamente pelo atleta do Vasco. Apesar disso, o lateral tem se destacado quando acionado, mostrando evolução e confiança com a camisa da Seleção.

A provável escalação da Seleção para enfrentar o Senegal é: Ederson; Éder Militão, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Estêvão, Rodrygo, Matheus Cunha e Vinícius Jr.

Sobre o segundo amistoso, contra a Tunísia, na terça-feira (18), Ancelotti não adiantou a escalação, ressaltando que pretende observar o desempenho da equipe diante do Senegal antes de definir o time:

— Não tenho ideia do planejamento contra a Tunísia, do segundo jogo. Temos que ver como sai o jogo de amanhã, que é um jogo muito importante para nós. Contra uma equipe que tem muitas qualidades individuais, que tem uma boa organização defensiva e ofensiva, com jogadores com muita experiência. E depois, o jogo contra a Tunísia, vamos tentar colocar a melhor escalação para continuar melhorando e continuar aprendendo para melhorar o que podemos melhorar para estarmos prontos para a Copa do Mundo.

Na última Data Fifa, Paulo Henrique teve atuação destacada. Contra a Coreia do Sul, começou no banco, entrou no segundo tempo e mostrou boa performance. Já na segunda partida, contra o Japão, foi titular e marcou o gol que colocou o Brasil à frente ainda no primeiro tempo.

A lateral-direita é uma das posições mais abertas na Seleção para a próxima Copa do Mundo. Paulo Henrique, Vitinho, Wesley e Vanderson brigam por duas vagas, enquanto Ancelotti ainda pode optar por contar com Militão como alternativa, diminuindo a quantidade de laterais direitos de ofício na convocação final.

O amistoso contra Senegal será mais uma oportunidade para o treinador avaliar opções e definir quem deve ser titular na posição nos próximos compromissos da Seleção.

Paulo Henrique celebra primeiro gol pela Seleção Brasileira (Foto: Reprodução/GE TV)

